Арт-центр «Qyzyljar» открылся в Петропавловске

Диана Салихова — корреспондент:

-Искусство прекрасно в его разнообразии. Трепет души, эмоции и чувства — все они находят свое воплощение на холстах, в рукоделии или в песне.

Фигуры животных из бумаги, живописные картины, концертная программа и многое другое — все это ожидало петропавловцев на открытии Qyzyljar art — centra. Любой желающий мог проявить свой талант в робототехнике, раскрасить копилку или собрать себе украшение из натуральных камней. На прилавках можно было увидеть вязаные сумки, игрушки, плетеные изделия. Нашли свое место на ярмарке и начинающие художники. 19-летняя Дарья Першина здесь рисует быстрые портреты. Для девушки это новый опыт.

Дарья Першина — студентка колледжа искусств-ШОД:



-Можно сказать, что я рисую всю свою жизнь пока что. 01:01 я умею портреты, и натюрморты, и станковые компоции. У меня большая сфера деятельности, я сейчас нарисовала свою подругу, просто потренироваться. Минут 20 на это ушло. Это не реализм, и не анимация, просто быстрая зарисовка.



Каждый нашел занятие по душе. Кто-то впитывал искусство через картины на выставке «Шабыт», многие проявляли дух сопернечества с помощью настольных игр. Вечером горожан ожидал киносеанс под открытым небом.



Шалкен Аперкен — заместитель руководителя музейного объединения СКО:

-Здесь создана историческая городская среда, где будут собираться творческие, креативные люди. А жители могут приобщиться к искусству. Надеемся, что она станет площадкой, где будут презентовать свое творчество артисты, художники, фотографы. И это место станет привлекательным для наших посетителей.



Также гости смогли побывать и в «Лондоне». Красочная фотозона с телефонной будкой пользовалась большим спросом. А отдохнуть и укрыться от жаркого солнца можно было в летнем кафе. Под впечатлением остались и взрослые, и дети.





-Все понравилось, очень интересная выставка народного творчества. Впечатлил мужчина, играющий на сазырнай. Впервые узнала, что такой инструмент вообще существует. Звучит очень приятно, прям впечатлена.

— Меня привели сюда мои дети. Мне очень нравится. Красивые картины, музыка, ярмарка. Много чего есть.





Арт- центр будет радовать петропавловцев все лето.



Диана Салихова