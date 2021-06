В с.Бесколь местные жители отравились водой

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

— Я обычно сырую воду пью. В четверг, как началось у меня, попила и все. И я всю неделю болею. Мне уже столько лекарств всадила дочка, и я до сих пор болею. Я сижу на одних сухарях и на воде. Больше ничего не ем. Покупаю воду и кипячу. Кипяченой посуду даже мою, боюсь.

— Муж, дочь, то на работе была, а он соскочил, сказал, что внучке плохо. Я ее на руки, она падает. Муж затрясся, она, наверное, умирает. У нее губы посинели. Это не передать было.

— У меня внучка с внуком. Внучке 17, внуку 12. Он вообще сильно заболел. Рвота была, он даже не успевал до раковины добегать. Буквально дня два назад, как это все у них прошло. А так больше недели у них это было.

Люди, с которыми нам удалось побеседовать, в больницу не обращались. Советовались со знакомыми медиками и лечились дома. Только сами до конца не понимали, от чего. Если верить очевидцам, то со странными недомоганиями жители Бесколя столкнулись примерно неделю назад. Правда, не все из них переносили их в лёгкой форме.

Джангельды Ибраев, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Кызылжарского района:

-В адрес управления поступило 105 экстренных извещений от Кызылжарской районной больницы, что болеют жители с.Бесколя, имеются жалобы на диарею, повышение температуры, рвоту. Ими выставлен предварительный диагноз «энтеровирусная инфекция неуточненная». На 3 июня госпитализировано 18 человек в лечебные учреждения. Из них 1 взрослый, 17 — детей.

К 2 июня общее число госпитализированных сельчан в Бесколе достигло 130. Тех пациентов, кто почувствовал себя лучше, отпустили домой. Им, как и остальным жителям райцентра, запретили пить сырую воду. Исключительно кипячёную или бутилированную. Купаться в открытых водоёмах бескольцам тоже запретили.

Алма Нургалиева, заместитель акима Кызылжарского района:

— Мы, в свою очередь, при акимате района создали штаб по предотвращению распространения данной инфекции и острокишечных инфекций. В ночь на 2 число ТОО «Базис Пром» по рекомендации нашего штаба провело дезинфекционные работы.

Кадры, снятые с разницей в несколько дней всё в том же Бесколе, красноречивее любых слов. Кажется, что из кранов полился квас или кока-кола, но точно не вода. Кызылжарские санврачи уверены, что причина всех последних проблем со здоровьем сельчан именно в ней. Лабораторные анализы это уже подтвердили. Проверку на бактериологические показатели живительная влага не прошла. Во время исследований количество микробов в ней постоянно росло. Потому и провели дезинфекцию местных водопроводных сетей. То, в каком состоянии они сейчас, — повод для отдельного разбирательства.

Каирбек Нуралин , директор ТОО «Базис Пром»:



— 30 км 70 года постройки. В этом году идет реконструкции на 17 км. Это в основном, где очаг произошел это в старом Бесколе.

Кайсар Амирин, руководитель отдела архитектуры и строительства ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кызылжарского района:



— 360 млн было выделено. В этом году остаток средств 170 млн предусмотрено на эти цели. По завершению будет переподключение. Т.е. те абоненты, которые сидят на старых сетях, будут переподключены.

А когда жители Бесколя смогут без опаски пить воду? Местный санитарный врач объяснил, что в лучшем случае это станет известно в начале следующей недели. Когда очередная партия анализов будет готова.

Дарья Пышмынцева