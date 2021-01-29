Полицейские закрыли дело о гибели парня в селе Бесколь

Напомню, трагедия произошла 19 ноября прошлого года. Пятеро молодых петропавловцев арендовали частный дом в райцентре, чтобы отметить день рождения. Около 11 утра 23-летний парень выбежал из кочегарки весь в огне. Его доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

Предварительной версией был суицид. Позже стражи порядка детально изучили все обстоятельства случившегося. Предпосылок к тому, чтобы парень решил уйти из жизни добровольно, следствие не обнаружило. Результаты экспертиз и показания свидетелей доказывают, что это был несчастный случай.

Даулет Досанов, адвокат:

— Молодой человек, который погиб, всю жизнь проживал в благоустроенной квартире. И он не знал, видимо, хотел разжечь печь, как-то согреться. Рядом находились горюче-смазочные материалы, краска, растворитель. Видимо, был ремонт. Видимо, он как-то неграмотно воспользовался газовым баллончиком. Данное расследование было окончено по статье 292 УК РК за нарушение пожарной безопасности, в результате которой по неосторожности погиб человек.

Айгерим Мукашева