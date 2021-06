Какие новые объекты появятся в районе им. Г. Мусрепова в этом году?

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Ставка на сельское хозяйство. Объём её продукции в районе им. Г. Мусрепова с прошлого года увеличился почти на 3%. Новый этап развития сфера получит с открытием 4 новых МТФ и еще нескольких цехов по переработке сельхозпродукций. Их строительство планируют завершить уже в этом году. В течение последующих двух здесь реализуют еще 9 проектов на сумму 7 млрд тенге.

Агзам Тастемиров, аким района им Г. Мусрепова:

— ТОО «Астык-Привольное» — на 640 голов, на сегодня завершено строительство 2-х баз и завезено 316 голов коров, остальное поголовье будет завезено в августе т.г., «Возвышенка-СК» — на 1800 голов, «УК Әділ» -300 голов и ФХ «Колос» — 400 голов.

Заметно улучшается инфраструктура района. В прошлом году здесь отремонтировали дороги в 15-ти сёлах. На эти цели из бюджета выделили свыше 1 млрд тенге. В 2021-ом охватят еще 8 насёленных пунктов. Большой объем работ направили и на строительство систем водоснабжения. Только в с. Токсан би ремонт обойдётся в 404 млн тенге. Говорил Агзам Тастемиров и про строительство новых жилых домов.

Агзам Тастемиров, аким района им Г. Мусрепова:

— Ведется строительство кредитного 50-ти квартирного жилого дома в селе Новоишимском в рамках программы «Шанырак». Разрабатывается проектно-сметная документация на еще один арендно-коммунальный дом. По программе «Еңбек» построено 59 домов для граждан из трудоизбыточных регионов, в текущем году запланировано строительство 48 домов.



Большие перемены в сфере образования и здравоохранения. Обновляют мебель, оборудования, проводят капитальные ремонты. Также здесь запланировали строительство нового медицинского пункта и врачебной амбулатории. Развивают местные власти и культурные объекты. В скором времени в районе возведут ФОК, крытый хоккейный корт и мини-футбольные поля.

Жанель Бисенбаева