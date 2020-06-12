ТОО «Возвышенка-СК» из р-на им.Г.Мусрепова называют образцовым

Не хуже пейзажей альпийских лугов. Это район имени Габита Мусрепова. Под лучами солнца у берега реки Аканбурлук нежатся племенные бурёнки ТОО «Возвышенка-СК». Предприятие разводит ангусов для продажи. Сейчас в хозяйстве около 1,5 тысяч голов с безупречной родословной. Первую партию из 200 голов привезли в 2012 году из американского штата Канзас.

Денис Посовец, заместитель директора ТОО «Возвышенка-СК», район им. Г.Мусрепова:

— В планах на этот год заняться молочным животноводством. Планируется строительство МТФ с начальным поголовьем 600 голов. Разработана ПСД. Стоимость проекта порядка 2 млрд 200 млн тенге. На предприятии работает порядка ста человек. Среднемесячная зарплата — 130 тысяч тенге.

Занимаются не только племенным скотом, получают хороший урожай зерновых и высокорентабельных культур. Но знаменито в области ТОО благодаря своей заботе о сельчанах. В начале прошлого года воду подвели к Возвышенке. А предприятие за свой счёт протянуло водопровод до каждого дома. Их здесь 120.

О том, что вода будет литься из-под крана, пока машинка-автомат стирает, Лариса Башарина даже не мечтала. В Возвышенке она родилась и уезжать не собирается. Тем более, когда условия здесь стали не хуже городских.

Лариса Башарина, жительница с.Возвышенки, район им. Г.Мусрепова:

— 12 ноября у нас подключили газ. Сначала мы все боялись, сами знаете, что такое газ. Но потом, когда у нас всё заработало, мы были работы. Обычно печка, зола, уголь. А эту зиму мы прожили как в городе. Чистота, порядок. От этого газа мы подключили плиту. Как хорошо, мы теперь не возимся с газовыми баллонами.

Для того чтобы в домах сельчан появились вода и газ, хозяйство вложило около 200 млн тенге собственных средств. К сожалению, от интервью меценат отказался. Зато жители села о работе Абдурахима Нукаева с удовольствием рассказали. Тот случай, когда дела говорят красочнее любых слов.

Не забыли и о культурной жизни села. Руководитель построил досуговый центр, где проходят мероприятия и дискотеки для молодёжи, а ещё кружки по интересам. Рядом разбили сквер, здесь уже появилось около 300 саженцев. Планируют установить фонтан, поставить лавочки и сделать аллею местом для прогулок сельчан.

Отремонтировали столовую, хлеб продают по символической цене — 35 тенге, регулярно подсыпают дороги села и подъезд к нему. В общем, настоящий пример социальной ответственности бизнеса. Отсюда люди не будут уезжать в поисках лучшей жизни, наоборот, Возвышенка может стать центром притяжения для молодых специалистов.

Такие перспективные сёла власти поддерживают. В этом году отремонтируют 12 км подъездного пути к Возвышенке.

Айгерим Мукашева