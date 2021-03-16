Район им. Г.Мусрепова развивается медленно. Таковы итоги социально-экономического развития за 2020 год

Один из самых крупных и лидирующих. Такой статус носит район им. Г.Мусрепова. Только по итогам работы за 2020-й этого не скажешь. Темпы экономического роста есть, но медленные. Подводят местные аграрии, которые не только получили урожай ниже среднего по области, но и не обновляют автопарк. Есть пробелы у сельхозников по реализации бизнес — проектов. Об этом на совещании по итогам социально-экономческого развития района рассказал аким области в ходе своего рабочего визита.

Не допустить подтопления домов. Это задача №1, которая стоит перед районными спасателями и коммунальщиками весной. Чтобы свести на нет угрозу паводка, в районе действует отряд экстренного реагирования. В его составе — 18 формирований местных служб, 65 единиц спецтехники и 135 человек — это специалисты разных сфер.

Агзам Тастемиров, аким района им. Г.Мусрепова:

— Мы наметили 9 населённых пунктов, которые подвержены подтоплению. 3 реки подтапливают 5 сел: Раисовку, Чистополье, Рузаевку, Сивковку. 2 озера Узынколь и Улыколь, которые подтапливают села Узынколь, Старобелку. 1.01 Приняли в прошлом году меры: сделали 2,5 километровый вал с.Новоишимское, вырубили кустарники. В этом году работы продолжаются.



Этой зимой выпало немало осадков. Североказахстанцы должны быть готовы к любому сценарию. Кумар Аксакалов подчеркнул, что нельзя допустить развития событий, как это было в 2017-м.

В приоритете у спасателей заранее выполнить защитные работы. А к наиболее уязвимым к подтоплению местам нужно подвезти спецтехнику, заключил Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Надо технику сейчас готовить с запасом. Очень много будет зависеть от оперативного реагирования и оперативной работы тяжелой техники. Трубы мы, конечно, заранее раскроем.

А это строительная площадка в селе Новоишимском. Здесь будут очистные сооружения. Раньше все канализационные стоки сбрасывались в накопители и испарялись естественным путём. Неприятные запахи стали головной болью местных жителей и доставляли неудобства. Теперь всё изменится. Канализационную сеть отремонтируют, а водостоки будут полностью очищаться и сбрасываться в реку Есиль. Это дорогостоящий и важный проект.

Виталий Аушарипов, генеральный директор ТОО «Caspian Contractors Trust»:



— Стоимость проекта 3 млрд 340 млн тенге. Проект реализуется с 2018 года. Проект предполагает строительство сетей — 25 километров. На сегодня работы по строительству сетей выполнены. Станция уникальная, закрытого типа. Похожая станция есть в городе Репино возле Санкт-Петербурга. Успешно работает и воду сливает в Финский залив.



Побывал глава региона и в селе Привольном. 16 лет в населённом пункте успешно работает фермерское хозяйство «Колос». Здесь занимаются и растениеводством, и животноводством. Хозяйство насчитывает 535 голов КРС. В прошлом году произвели 329 миллионов тонн молока. А скоро в селе запустят современный молочный комплекс на 230 голов. Его строительство находится на финальном этапе.

Александр Гейман, заместитель главы ФХ «Колос», район им. Г. Мусрепова:

— Начали строительство в июле прошлого года, завершаем в начале мая. Строим дойку на 400 голов «Елочку» и ферму рядом с ней. Производитель с Костаная компания «Агрофарм», но оборудование израильское. Держим 2 породы: 185 голов симментальской породы и 350 казахской белоголовой.



Стоимость проекта — порядка 130 миллионов тенге. Часть затрат на покупку доильного оборудования, а это 25%, в виде субсидий фермерам вернет государство. Технику завезут из Израиля. На предприятии трудятся 35 человек. Дополнительно создадут ещё 4 рабочих места.

— По чем сдаете молоко?

— 145 тенге, плюс субсидии.

— Нужно расширяться, развиваться. У вас в планах это есть?

-Да.



Район с потенциалом. Что удалось сделать и что планируют в районе, рассказал его глава Агзам Тастемиров после посещения объектов. Показатели неплохие. В прошлом году возвели 14,5 тысяч квадратных метров жилья, привели в порядок 130 километров дорог. Решали и проблемы с безработицей — создали 1000 вакансий. Занимались улучшением качества водоснабжения в сёлах, ремонтом социальных объектов. Все актуальные вопросы старались решать последовательно.

Агзам Тастемиров, аким района им. Г.Мусрепова:



— В 2020 году объем продукции сельского хозяйства увеличился до 108,8 млрд. тенге. В сравнении с 2019-ом рост 3,8 процента. Объем промышленного производства — 21,9 млрд. тенге. Он увеличился на 6%. Объем вложенных частных инвестиций составил 97%. 1.37 Одним из показателей благосостояния населения является увеличение зарплаты. Сейчас она по району составляет- 141 тысяча тенге, в отрасли сельского хозяйства- 124 тыс. тг.

От позитивных моментов — к недочётам. Район им. Г.Мусрепова развивается, но… медленно, заключил глава региона. В прошлом году средняя урожайность у хлеборобов была 14,5 центнеров с гектара. Речь идёт о зерновых. Для такого успешного района, говорит Кумар Аксакалов, этого недостаточно. Тем более ежегодно аграриям увеличивают выплаты субсидий. Плохо обстоят дела и с обновлением автопарка сельхозтехники.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Старая техника не вовремя сеет, проводит обработку. Качество зерна падает. Технику надо обновлять, но в районе с этим проблемы. Вы должны быть по сельскому хозяйству номер 1 в стране. Район им. Г.Мусрепова должен быть примером для всех.

Больше нужно строить в районе и молочно-товарных комплексов. Необходимые условия для сельхозников имеются. Государство окажет поддержку как кредитованием, так и субсидиями. То есть, на строительство комплекса, закуп техники, приобретение поголовья. Только бери и занимайся, говорит Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— К примеру, на молочную ферму на 600 голов мы можем дать до 1 миллиарда тенге через СПК. На период строительства даем отсрочку на 2 года. Под 4 % годовых выдаем кредит. В залог берем, в основном, берем, что вы строете. Очень удобно. Что ещё нужно, чтобы вы строили?



Аким области также поручил Агзаму Тастемирову уделять внимание реализации крупных бизнес-проектов, которых в районе явно не хватает.

Абай Альжанов