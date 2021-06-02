125 детей-сирот получат ключи от квартир в этом году

23-летний Данияр Аркаев почти половину своей жизни провел в одном из городских учреждений для детей — сирот. В 18 поступил в местный университет, но с учебой не задалось. Сейчас парень на последнем курсе педагогического колледжа. Хочет стать социальным работником. Жилье снимает. Оно сейчас — самая большая строка расходов Данияра. В очереди на законные квадратные метры он примерно 221-й.

Данияр Аркаев, житель г.Петропавловска:

— Если смотреть из расчёта 30 человек в год, где-то примерно через лет 6-7 получу, если сроки будут хорошо идти, может пораньше через лет 5. Может с очереди сдвинут или передвинут, там есть тоже такое. Могут назад передвинуть, могут вперед.



Некоторые, покидая казенные дома, не ждут очереди и закладывают фундамент будущего жилья с помощью пособий, которые годами хранились на сберегательных счетах. Данияр честно признался, что круглую сумму в 18 лет потратил быстро и бездумно. Виктория Голубцова в свои 19 использовать денежные накопления не спешит. При необходимости планирует вложить их в образование, но пока в этом нет нужды. Девушка учится на гранте в Северо-Казахстанском университете. Строит планы на будущее. Не забывает о жилищном вопросе.

Виктория Голубцова, воспитанница КГУ «Дом юношества»:

-В 21 я заканчиваю и скорее всего отрабатывать грант придется, там будет зарплата и, скорее всего, придется снимать квартиру, либо дожидаться очереди.Вст ала я в 2010, тогда была 2500 какой-то. Сейчас 151. За последние годы очередь стремительнее стала продвигаться.

Радует, что в Петропавловске стали больше строить жилья для таких ребят, отмечает Валерий Сартин. Но, все же чаще, по словам заместителя директора «Дома юношества», законные квадратные метры его воспитанники получают после того, как покидают стены учреждения.

Валерий Сартин, заместитель директора КГУ «Дом юношества»:

-К нам по бывшим воспитанникам приходит извещение и мы связываемся, разыскиваем их, отправляем отдел ЖКХ, где они подтверждают свое регистрации. И, как правило, за два дня до нового года они получают ключи. Бывший воспитанник ко мне обращается постоянно. В городе уже возможности нет. Работа есть, жилья нет. В прошлом году должны были ему предоставить, но получилось так, что не получилось. В этом году уже получит скорее всего.

В 2020 квартиры получили 30 детей из категории «дети- сироты», рассказали в городском акимате.



Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

-На данный момент у нас на получение государственного жилья из государственного жилищного фонда стоит 15138 человек. Из них порядка 1700 — это дети- сироты. В этом году из них 125 человек получат квартиры. В этом году у нас строятся 5 домов для социально уязвимых слоев населения.

Дарья Пышмынцева