В казахском театре им. С. Муканова отпраздновали День Защиты детей

Доброта, честность и находчивость — этому учит постановка, посвященная летнему празднику. Ко дню защиты детей актеры казахского театра подготовили номера, подарки и конкурсы.



Даурен Тойбазаров — художественный руководитель казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова:

— Планировалось провести мероприятие на открытом воздухе, но из-за погодных условий мы решили провести концертную программу внутри. Были приглашены дети из многодетных семей, социально уязвимых слоев населения. Мы хотим, чтобы они просмотрели постановку, поиграли, почувствовали свою важность и получив подарки, вернулись домой с улыбкой на лице.

Многодетная мама Акку Байгильдина этот день всегда старается провести вместе с детьми. С радостью встречает этот праздник, посещает концерты, ходит в парк и готовит праздничный ужин. Сегодня — не исключение.

Акку Байгильдина — многодетная мама:

-Дети — цветы, дети — наше будущее, поэтому наше государство прилагает все усилия для защиты девства и материнства. Мы чувствуем огромную поддержку. Ежегодно в преддверии этого праздника устраиваются такие мероприятия, концертная программа, чтобы почувствовали и по чаще вспоминали счастливые моменты своей жизни. Организаторам данного мероприятия хотелось бы выразить огромную благодарность, потому что наши дети должны всегда оставаться детьми. Нет ничего слаще тех моментов, когда возвращаешься уставший домой, и тебя встречает радостный возглас ребенка. О празднике и постановке высказались и главные виновники торжества.

— Меня позвали на это праздник, потому что я участвовал в театрализации. Я думаю, что День защиты детей — это главный праздник, потому что дети — это наше будущее.

— Мне нравится этот праздник. Каждый год мы отмечаем его с близкими, в родном ауле.

— Мне понравилось выступление, как там играли, свои чувства показывали, не стеснялись.

Каждый приглашенный ребенок получил подарок в зависимости от возраста, а самых активных участников наградили благодарственными письмами и дипломами.

Гюзель Закария