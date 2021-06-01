Детская оздоровительная площадка открылась в СШ №17

Расширить кругозор, укрепить здоровье и найти новые интересные увлечения — такие возможности ждут детей на оздоровительной площадке. Посещать ее будут ученики начальных классов, в том числе и дети из малообеспеченных семей.

Лаззат Жалмуканова, директор школы-комплекса национального возрождения №17:

— В рамках проекта «Бала бакытты ел» средняя школа национального возрождения сегодня открывает оздоровительную площадку. Включены 7 групп с соблюдением всех санитарных норм по 15 человек. Спортивные мероприятия, походы, экскурсии по городу, посещение музеев, театров, кинотеатров, библиотек, ботанического сада, обсерватории и других объектов. Все мероприятия будут проводиться со строгим соблюдением санитарных норм.



Приобрести новые знания и развить способности помогают воспитатели. Рисунки, аппликации и многое другое — места для творчества много. Но, обед всегда по расписанию! Для ребят организовано 2х разовое сбалансированное питание. Площадка гарантирует детям познавательный и увлекательный досуг. А кто-то находит здесь для себя дело мечты и показывает успехи.

Артем Виноградов:

— Я занимаюсь с 5 лет. Меня привели сюда папа с мамой. Мне очень нравится. Я научился отжиматься, бороться и делать като. Я мечтаю быть знаменитым каратистом, чтобы все меня видели.

Пасмурная и прохладная погода не сказалась на праздничном настроении ребят. Яркие глаза, громкие стихи, а так и не показавшееся на небе солнце дети нарисовали мелом на асфальте.

Алиша Тельман:

— Я рисую солнышко и радугу нарисовала, мамочку, машинку, дом, сердечко.

Викторины, конкурсы — детская программа яркая и насыщенная. Все ребята остались под большим впечатлением.

Анастасия Кузнецова