46 семей переселенцев примут в Тимирязевском районе

В 2020-м тимирязевцы собрали неплохой урожай — более 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Не меньше планируют аграрии собрать и в этом году. Увеличили количество дизтоплива и минеральных удобрений, провели большую работу с семенами.

Нурлан Кенесов — аким Тимирязевского района:

— В районе действует 382 агроформирования: 48 ТОО, 334 крестьянских хозяйств и «Простых товариществ». Как и по всей области, в районе сегодня полным ходом идет посевная кампания. Общая площадь посева составила 262 тыс.га. Из них зерновых — 213 тыс.га.

Большое внимание — животноводству. Увеличили рост поголовья скота. За 4 месяца 2021-го произвели более 960 тонн мяса. В двух хозяйствах строят молочно-товарные фермы. Особое внимание уделяют переработке продукции. В основном это мясо и пшеница. В планах у аграриев запустить мини-сыроварню. От вопросов сельского хозяйства — к социальным. По линии благоустройства в трех населенных пунктах установят пять игровых площадок. Что касается состояния дорог, то отремонтировали 93 км асфальтного полотна. В жилищной сфере ввели свыше полутора тысяч квадратных метров жилья. Это на 446 кв.метров больше, чем в прошлом году.

Нурлан Кенесов — аким Тимирязевского района:

— В рамках государственной программы «Еңбек» в 2020 году для переселенцев из трудоизбыточных регионов построено 46 домов. В текущем году планируем построить еще 40 домов. Хочу отметить, что в рамках программы переселения в этом году мы планируем принять 46 семей. Уже есть определенный график.

Начинают «новую» жизнь. Переезжают не только переселенцы, но и возвращаются те, кто когда-то покинул родные края, говорит Нурлан Кенесов. Ежегодно обновляется материально-техническая база объектов образования и здравоохранения. На 29 млн тенге закупили оборудование в районную больницу, создали все условия для качественного дистанционного обучения — в школах появились современные гаджеты. Гордится район и своими выпускниками.

Нурлан Кенесов — аким Тимирязевского района:

— По итогам ЕНТ за 2020 год средний балл по району составил- 70,5 баллов, что выше областного показателя. В разрезе районов по Северо-Казахстанской области Тимирязевский район на протяжении более пяти лет, занимает лидирующие позиции. Всегда входит в тройку по показателю ЕНТ.

Предстоит большая работа и дальше, подытожил Нурлан Кенесов. Большое внимание местные власти уделяют развитию культуры и спорта. В рамках государственных программ в селе Тимирязево возведут физкультурно-оздоровительный комплекс и крытый хоккейный корт.

Алишер Ашимов