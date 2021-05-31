Внучка Беимбета Майлина поделилась историей своей семьи

Премьера фильма о военном комиссаре Степного края, которого убили контрреволюционеры, состоялась 6 октября 1937 года. На первых рядах одного из кинотеатров южной столицы должны были сидеть и наслаждаться художественной работой «Амангельды» Беимбет и Кульжамал Майлины вместе с детьми. Глава семьи пообещал самым дорогим для него людям лучшие места. Соавтор сценария непростой кинокартины не знал, что судьба распорядится их планами совсем по-другому.

Даметер Сеитжанова, внучка Беимбета Майлина:

— Пришли с НКВД люди. Спросили, Майлина ли это квартира. Мама ответила, что, да и сказала, что папа кино снимает в Каракастеке. Ей сказали, что она обманывает. Ее оттолкнули и зашли. Она рассказала, что папа как раз только хорошо уснул.



Маме Даметер тогда было 12 лет. Юная Разия вместе с братьями и сестрой никак не могла понять, почему ее папу, который больше полугода трудился над фильмом, постоянно писал стихи и рассказы, без объяснения причины на три дня забрали неизвестные люди. Свое обещание они не выполнили.

Даметер Сеитжанова, внучка Беимбета Майлина:

— В одно свидание Беимбет Майлин сказал жене, чтобы она привела его девочек. Мама говорит, что это было что-то. Все так соскучились по папе. Пошли к нему, должны были на 5 минут пустить на свидание. Но их отправили. И она в последний раз увидела, как его забирали.

От беспощадного и неоправданного натиска советской власти семья Майлиных рассыпалась. Жена «врага» народа оказалась за решеткой, их дети — в казённых домах. За исключением одного из старших, который в годы Великой Отечественной попал в штрафбат, а потом погиб. Даметер знает, как ее маме было не просто расстаться с родителями, как она билась за сохранения их семьи, всеми силами, будучи ребенком, пыталась оправдать отца, найти родных. В детском доме Разия спасла 5-летнего брата, который был настолько напуган и потерян, что хотел покончить жизнь самоубийством. Машина под названием власть со «Стальными» колесами давила, но не сломала Майлиных. После 1937-го, примерно через 13 лет семья пусть и не в полном ее составе, но воссоединилась. На закате 50-х Беимбета Майлина реабилитировали. Даметер Сеитжанова никогда не видела его, но, благодаря рассказам близких, очень хорошо представляет, каким он был.



Даметер Сеитжанова, внучка Беимбета Майлина:

— Знаем, как он сидит. Он очень спокойный, постоянно крутил волосы, и писал. Детей он вообще любил, всегда вежливо и ласково с ними говорил, обещал, что выучит.

Врачи, педагоги, работники кино и не только. Дети Беимбета Майлина, как он и мечтал, получили хорошее образование, выросли и создали свои семьи. У писателя больше ста внуков и правнуков. Они живут в разных городах страны, но очень хорошо знают непростую историю их семьи. А еще помнят и гордятся своим выдающимся предком.

Дарья Пышмынцева