31 мая — день памяти жертв политических репрессий

В Казахстане несправедливо осудили более 100 тысяч человек. Из них около четверти получили смертные приговоры. Пройдя через тяжелейшие испытания, казахстанцы стали сильнее в своем единстве. А память о жертвах политических репрессий и голода будет жить в веках. В связи с памятной датой в ноябре прошлого года создали государственную комиссию по полной реабилитации жертв политических репрессий. Согласно указу главы государства при ней открыли региональные рабочие группы. Они занимаются поиском людей, которые еще не реабилитированы. По этому случаю в СКУ им. Манаша Козыбаева прошел круглый стол. На встрече обсудили вопросы организации деятельности региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

Людмила Гривенная — член Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий:

— В число таких категорий относятся те, кто уже реабилитированы. Но, к сожалению, не все прошли. Есть те, кто не в этой реабилитации, некоторые категории будут повторны пересматриваться и дополняться новыми фамилиями и именами.

Дарья Пышмынцева