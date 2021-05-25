Выгодно ли строить студенческие общежития

Мест в общежитиях не хватает. Такая проблема есть практически во всех крупных городах Казахстана. Тем, кому койки в студенческом доме не перепало, вынуждены ютиться у родственников или снимать квартиры. Ценник последнего варианта на стипендию, конечно, не рассчитан. Для решения проблемы со студенческими общежитиями министерство образования разработало проект. О государственно-частном партнёрстве сейчас говорят во всех регионах страны, в том числе и у нас. На онлайн-связи строительные компании области, предприниматели и потенциальные инвесторы.

Рауан Сисенов, представитель финансового центра МОН РК:

— Мероприятия проходят во всех регионах Казахстана довольно результативно. Есть ряд заявлений о тех, кто готов построить студенческие общежития, кто готов имеющиеся объекты реконструировать под общежития.

На данный проект нужно смотреть как на респектабельный, прибыльный бизнес-проект. Условия хорошие для наших предпринимателей. Я думаю, многих заинтересует.

Условия таковы: инвестор строит общежитие, государство в течение 8 лет ежемесячно возмещает все затраты. За каждое койко-место выплатят 122 МРП, это 355 тысяч тенге. Второй вариант — реконструировать имеющееся здание общежития или, к примеру, гостиницы. Тогда инвестор получит 137 тысяч тенге за место. Стоит отметить, сумма привязана к МРП. Растет месячный расчетный показатель, увеличивается и выплата. Если рассматривать на конкретном примере, то вот общежитие на 350 мест в Шымкенте. На его строительство инвестор потратил 650 млн тенге. А объём госзаказа на 200 млн больше. Чистая прибыль.

Рауан Сисенов, представитель финансового центра МОН РК:

— Второй момент — плата студента за проживание. Студент будет самостоятельно оплачивать за проживание в общежитии. То есть у вас будет 3 источника дохода: госзаказ, плата студентов за проживание. Данная сумма не входит в сумму госзаказа. В среднем это 10 тысяч тенге в зависимости от региона.

Третий выгодный для бизнесменов момент — коммерческие площади, которые можно сдавать в аренду или открыть, к примеру, тренажёрный зал или столовую, и получить дополнительный источник дохода. Инвесторам даже не придётся тратиться на разработку проекта. Уже есть несколько вариантов типовых. В стране уже заключили договоры на 79 общежитий, которые откроют благодаря ГЧП. Когда проекты реализуют, появится почти 30 тысяч новых койко-мест. Аналогичный механизм, но с немного другими суммами работает в направлении строительства и реконструкции частных школ.

Айгерим Мукашева