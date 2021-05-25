Как коллекторские агентства будут работать с должниками в РК

Новости МТРК

21:30 25 Мая 2021

Предусматривается единый правовой порядок урегулирования задолженности по просроченным кредитам. Он применяется не только к займам банков, но и к кредитам микрофинансовых организаций. Также сокращен срок рассмотрения заявлений заемщиков со 180 до 90 дней. Поправки, принятые главной государства по новому регламентируют взаимодействия коллекторских агентств с должниками и третьими лицами. Теперь они обязуются вести запись в виде видео и аудио в процессе разговора с ними. Это не позволяет коллекторам грубо разговаривать с должником или нарушать законодательство. Кроме того, в рамках подписанных поправок в Казахстане планируется изменить срок хранения кредитных историй. Если раньше он составлял 10 лет, то сегодня в отношении тех, кто погасил кредит и сейчас не имеет задолженности, этот срок сокращается до 5 лет.

 

Дарья Пышмынцева

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