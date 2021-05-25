Аким области Кумар Аксакалов поздравил выпускников с окончанием школы

Новости МТРК, Образование

21:37 25 Мая 2021

Глава региона пожелал ребятам здоровья и больших успехов во взрослой жизни. Также Кумар Аксакалов отметил, что прошедший год для 11-классников был нелёгким. Пандемия изменила подходы к учёбе и подготовке к экзаменам. Однако, в силах и талантах каждого из выпускников сомневаться не стоит, добавил в своём поздравлении аким области.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Вы заканчиваете школу, в судьбоносный момент — в год 30-летия Независимости страны. Нам есть чем гордиться! За годы Независимости Казахстан добился успеха во всех сферах. Именно вам предстоит дальше развивать сильное государство.

Жанель Бисенбаева

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