Аким области Кумар Аксакалов поздравил выпускников с окончанием школы

Глава региона пожелал ребятам здоровья и больших успехов во взрослой жизни. Также Кумар Аксакалов отметил, что прошедший год для 11-классников был нелёгким. Пандемия изменила подходы к учёбе и подготовке к экзаменам. Однако, в силах и талантах каждого из выпускников сомневаться не стоит, добавил в своём поздравлении аким области.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Вы заканчиваете школу, в судьбоносный момент — в год 30-летия Независимости страны. Нам есть чем гордиться! За годы Независимости Казахстан добился успеха во всех сферах. Именно вам предстоит дальше развивать сильное государство.

Жанель Бисенбаева