В Петропавловске проходит Чемпионат Республики Казахстан по хоккею среди юношей

На ледовой арене местная команда «Кулагер» и «Олимп» из Актобе. Наших ребят поддерживают бурными аплодисментами. Поболеть за юную команду пришли самые близкие.

— За команду «Кулагер» болею всей душой и телом, чтобы победа была. Детский спорт — это будущее нашей страны.

— Хотим победить, забрать золото в этом туре, чтобы наши мальчишки стали самыми лучшими.

— Я пришла болеть за внука Тамерлана Кудьярова. Играют хорошо, уже третью игру выиграли. Вот кулачки держим, болеем.

В начале поединка североказахстанцы сразу показали, кто хозяева льда. Уже на первой минуте забили гол в ворота соперника. На протяжении всего поединка кулагеровцы диктовали свой темп и переиграли своих оппонентов. Шайба не переставала залетать в ворота актюбинцев. Итоговый счет первого тайма на табло — 0:8. В поединке отличился игрок под № 9, нападающий Тамерлан Кудьяров. Два гола принадлежат ему.

Тамерлан Кудьяров, нападающий сборной «Qulager»:

— Игра сложная. Выровняли игру, взяли преимущество и забили 8 голов. Будем стараться сохранить преимущество. Будем бороться за первое место и выходить в следующую игру.

В чемпионате принимают участие спортсмены в возрасте 13 лет. Шесть команд собрали из разных уголков Казахстана: Шымкент, Аксу, Алматы, Атырау, Актобе и Петропавловск.

Борис Скатов — главный судья соревнований:



— Пока лучшая, можно сказать, команда на удивление это Шымкент. Очень хорошие ребятишки. И наши тоже самое. Это вот две команды, кто- то из них будет чемпионом.

Их игра состоится в финале на этих выходных.

Анастасия Остертак