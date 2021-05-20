Колледж инновационного профессионального развития приглашает североказахстанцев на обучение

Колледж инновационного профессионального развития на базе «Радуги» открыли в прошлом году. Тогда же приняли 20 студентов. Обучение дуальное, то есть наряду с теорией больше внимание уделяют практическим навыкам. Рахат Смагулов уже заканчивает 1 курс. За год парень многому научился. Около 70% времени обучения он проводит на производстве.

Рахат Смагулов-студент колледжа инновационного профессионального развития:

— Мне надо смотреть за качеством, за весом пакетиков. Также смотреть за станком, чтобы он не вышел из строя. По профессии я — оператор автоматических и полуавтоматических линий станковых установок, квалификация — гибкие автоматические линии. В будущем планирую остаться здесь работать.

В цехе по производству продуктов питания проходят стажировку 2 студента. За их работой следит технолог продовольственной фабрики ТОО «Радуга» Наталья Тагильцева.

Наталья Тагильцева, технолог продовольственной фабрики ТОО «Радуга»:

— Мы знакомим ребят с фасовочным оборудованием, с производственным оборудованием, у них есть наставник на производстве, который их курирует. Если у ребят есть какие — либо вопросы, то они спокойно подходят к своему наставнику, который проконсультирует.

34-летняя Юлия Паршикова практикуется в цехе по производству мыла. У женщины юридическое образование, но, решила переквалифицироваться. В прошлом году услышала о наборе студентов в новый колледж инновационного профессионального развития и решила поступать.

Юлия Паршикова, студентка колледжа инновационного профессионального развития:

— Я научилась включать все оборудование, уже знаю, где какая поломка, сам производственный процесс, приготовление, все компоненты уже знаю. Давно хотела на эту профессию поступить, мне понравилось и нравится работать здесь.

В этом году КИПР впервые примет ребят на базе девяти классов. Для этого товарищество «Радуга» наладило партнерство с Бескольской средней школой-гимназией. Ребята смогут поступить в колледж и ходить на занятия, не покидая стен школы.

Татьяна Мишкина-директор колледжа инновационного профессионального развития, Кызылжарский район:

— Мы будем принимать детей, начиная с предшколы, начальных классов учить, основное образование — среднее. Затем кто — то из них пойдет учиться в вуз, кто-то пойдет в наш колледж и уже, когда его сверстники будут школу заканчивать, он уже выйдет с дипломом колледжа.

Обучение бесплатное. Предусмотрена стипендия. В качестве бонусов — компенсационные выплаты. Всё вместе это 45 тысяч тенге. Также всем выпускникам гарантируют трудоустройство. Срок приёма документов — с 20 июня до 20 августа.

Анастасия Остертак