Жительница Петропавловска самостоятельно приводит в порядок городские дороги

Эта трещина на улице Советской совсем не новая и похоже, что сильнее всего беспокоит она только Наталью Саможенову. За это время приходить к ней с ведром щебня для женщины уже стало традицией.

Так, не спеша горожанка выполняет работу подрядчика, который делал здесь ремонт, но за собой, что называется, не прибрал. Возраст и проблемы с ногами не позволяют ей взять ведро больше, чтобы не делать несколько рейсов для подсыпки проблемного участка, объясняет Наталья Егоровна. На такой гражданский активизм педагог с многолетним стажем пошла, когда поняла, что помощи ей ждать неоткуда.

Наталья Саможенова, жительница г.Петропавловска:

— Мы обратились в ЖКХ, т.е. к товарищу Шарипову. Он пообещал, я посмотрю, вместе разберемся. Он, видимо, обладал высоким чувством юмора, раз пригласил 7 мая в 10.00 на просмотр разбитой колеи. Естественно, он не пришел.



И больше на связь не вышел, рассказала Наталья Саможенова. По этой дороге с наступлением устойчивой теплой погоды она каждый день ездит на дачу. По пути, как и другие автолюбители, встречает разные участки полотна. Один из них не подлежит никакой критике. Но диспетчер службы «109» располагает другой информацией, объяснила Наталья Саможенова.

Наталья Саможенова, жительница г.Петропавловска:

— Мне ответили, что господин Шарипов сказал, что этот участок уже отремонтирован. Каждый имеет свои должностные обязанности, которые должны выполнять. Мы же платим транспортный налог, почему не выполняется, то, что должно быть, сохранять безопасность движения.

А вот и тот самый злополучный участок дороги, где правила дорожного движения из-за ям перестают работать. Наталья Саможенова ремонта ждать устала. Вооружившись привычными инструментами, вступила в бой с бездорожьем. Правда, щебенки привезла немного, всё запланированное подсыпать не удалось. Дулат Шарипов, о котором много говорится в этом материале, объяснил, что участок, ведущий в Бесколь, отремонтируют в порядке очереди.

Дулат Шарипов, заведующий сектором автомобильных дорог отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог:

— Мы недавно все коммунальные службы приглашали в акимат, аким города дал указания им, чтобы начали восстанавливать. Сейчас они начали основные магистральные улицы. По Советской который в порядке очереди они его тоже восстановят, мы заставим, там же еще два года гарантии есть. Когда они восстановят, мы примем работу, потом они дадут два года гарантии.

Если подобная картина повторится, подрядчику снова придется восстанавливать дорожное полотно. Ну а Наталье Егоровне, видимо, остается только ждать, когда и на её улице наступит праздник.

Дарья Пышмынцева