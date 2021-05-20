Акция «Чистый берег» прошла в Петропавловске

Экология

21:39 20 Мая 2021

Алишер Ашимов — корреспондент:

—  Ежедневно окружающая среда скапливает в себе тонны мусора. Экоактивисты решили внести свою лепту в улучшение экологии. В рамках акции «Чистый берег» более 50-ти североказахстанских студентов вышли на очистку берегов озера Пёстрое и реки Есиль.

В числе первых — студент Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа Борислав Иванов. В акции парень принимает участие впервые. Считает, что проводить их нужно как можно чаще.

Борислав Иванов — студент СКППК:

 — За последние 20 лет мир стал грязнее. Увеличилась заболеваемость разными болезнями. И если мы сделаем мир чище, жизнь станет проще.

А вот Алия Айтен — завсегдатая таких мероприятий. Вопросы экологии для неё — важны. Такие акции повышают социальную активность, экологическое воспитание у молодежи и помогают внести вклад в экологию нашего региона, считает экоактивистка.

Алия Айтен — студентка Высшего колледжа им. М.Жумабаева:

— Наши студенты всегда проявляют свою гражданскую позицию. Мы собираемся группами и тоже участвуем в таких акциях. «Чистый берег» — не исключение. Приятно, когда результат проделанной работы — это красивая природа и чистый воздух. Поэтому призываю всех североказахстанцев принимать участие в подобных мероприятиях и вносить свою лепту.

В этот раз акцию «Чистый берег» провели в ином формате — в виде соревнований. Студенты 4-х колледжей: профессионально-педагогического, машиностроительного, им. Магжана Жумабаева и медицинского разделились на команды. За час они навели порядок на участке. Макулатура, пластик, резина. Та группа ребят, которая соберет больше мусора, и станет победителем.

Андрей Славный — главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Мы ежегодно проводим акции совместно с заинтересованными государственными органами по очистке береговых линий от мусора. В этом году третий раз подряд будет проводиться акция по очистке береговых линий реки Есиль, посвященная Всемирному дню очистке. Это будет в середине сентября, где-то 13-го числа.

Лучшими экодобровольцами в итоге стали ребята из Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа. Они собрали пятьсот килограммов мусора. А всего отсюда вывезли больше тонны твёрдых бытовых отходов. Всё отправят на переработку.

 

 

 

 

Алишер Ашимов

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