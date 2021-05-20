4 летальных случая после вакцинации от коронавируса произошли в РК

COVID-19: Казахстан

21:48 20 Мая 2021

По словам вице-министра здравоохранения Ажар Гиният, у медика из роддома имелась хроническая патология сердца, которая и явилась причиной летального исхода. Связи с вакцинацией не установлено. По случаю с алматинцем: мужчина врачом не наблюдался, на диспансерном учете не состоял, вакцинировался вторым компонентом. У пациента наблюдалось повышенное артериальное давление, имелось заболевание сердца. По данному вопросу судмедэкспертиза ещё не завершена. Третий случай был в Актюбинской области. У пациента диагноз мерцательная аритмия, которая часто приводит к ишемическому инсульту. Связи с вакцинацией тоже не установили. По 4-ому случаю, летальный исход был на 12-й день после вакцинации 2-ым компонентом. Комиссия ещё работает. Говорили на брифинге и о темпах прививочной кампании. Если в апреле укол здоровья получали в среднем по 100 тысяч казахстанцев в сутки. Сейчас этот показатель в коридоре от 30 до 60 тысяч.

Марат Шоранов, первый вице-министр здравоохранения РК:

— Первоочередная задача министерства здравоохранения — обеспечить возможность вакцинации для населения. Мы, как и вы, отмечаем, что активность населения к вакцинации сейчас снижается. Это в первую очередь, наверное, связано с майскими праздниками, которые только прошли. Мы все-таки надеемся на сознательность и активность населения, будем усиливать информационно-разъяснительную работу с регионами с медработниками, поликлиниками, бизнесом для того, чтобы охватить большее количество людей.

 

 

Айгерим Мукашева

 

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