183 млрд поступило в отечественную «копилку здоровья» за первые несколько месяцев 2021 г

Охрана детского здоровья и школьная медицина для фонда социального медицинского страхования в этом году в приоритете. Только для наблюдения за беременными североказахстанками дополнительно в 2021-м из отечественной копилки здоровья выделили почти 453 млн тенге. Дофинансирование в 201 млн направили на профилактические осмотры детей до 5 лет. Дополнительный 491 млн пойдет, чтобы подтянуть уровень медуслуг в средних учебных заведениях региона. А как быть со здравоохранением в селах СК. ОСМС постоянно стремится улучшить его, и сократить разрыв между областным центром и районами.

Лариса Гордеева, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— В Северо-Казахстанской области функционируют 10 ПМК. В первом квартале 2021 года посредством мобильных медицинских комплексов, сельчанам СКО оказано 6 615 услуг на сумму 16,9 млн. тенге. ПМК это целая «поликлиники на колесах».

С консультациями профильных специалистов, диагностикой, скринингами, лабораторными анализами и не только. Завершая тему медицины в районах, нельзя не коснуться такого показателя, как застрахованность местного населения. Меньше всего с ОСМС «дружат» айыртауцы, акжарцы, кызылжарцы и тайыншцы. Свой вклад в общую копилку здоровья ни разу не внесли 28 тысяч североказахстанцев, свыше 16 тысяч делают это нестабильно, поэтому теряют свой статус в ОСМС. Соответственно, лишаются благ системы медицинского страхования.



Лариса Гордеева, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Мы оплатили за услуги, полученные населением за первый квартал 361 157 лабораторных исследований, свыше 62 000 услуг КТ, МРТ, УЗИ, рентгенографии, более 24 000 скрининговых исследований на онкологические заболевания. Так за 1 квартал получили услуги КТ и МРТ 5 518 жителей на сумму 63 млн.тенге. Из них МРТ- 2 112 услуг на сумму 29,4 млн.тенге.

Платить из своего кармана североказахстанцам не пришлось благодаря накоплениям фонда. За счет средств, которые через него проходят, у некоторых жителей региона остается немало вполне логичных вопросов. За время пандемии они периодически возникают по надбавкам для медицинских работников. Порядок цифр и количество специалистов, которые их получили, вы видите на экране. Другое дело — задержки длиной в месяц, например. Их нельзя исключать из-за бюрократии и постоянных проверок на разных уровнях, объяснила директор местного фонда социального медицинского страхования.

Лариса Гордеева, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Хочу со своей стороны сказать, что филиал фонда при поступлении средств, в течение 2 до 3х дней максимум все эти средства направляют в медицинские организации. Хочу сказать, что если есть небольшие задержки, то все равно, если эта сумма начислена, протоколом комиссии утверждена, она гарантировано будет выплачена.

С начала 2021-го североказахстанские медики, задействованные в борьбе с опасным вирусом, получили надбавки на сумму более 2,5 млрд тенге.

Дарья Пышмынцева