В «Резиденция Абылай хана» организовали театрализованное мероприятие «Этноауыл»

Арқан тарту, алтыбақан, асық. Программа вечера интересная и насыщенная. Гости играли в национальные игры, знакомились с традициями и обычаями. По-настоящему окунуться в историю казахского народа помогли расположившиеся во дворе юрты. Ребята побывали внутри, рассмотреть здесь всё можно в деталях.

Бауыржан Жунусов, руководитель научно-исследовательского отдела истории музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Этим днем, мы привлекаем сегодня интерес к музее, прививаем интерес к истории. Сегодня мы на территории резиденции Абылай хана создали импровизированный этноаул 18 века жизни казахского народа, когда были сильны традиции.

Изюминкой вечера стала юрта шамана. Народ тогда верил в особую связь некоторых людей с духами, и даже после распространения ислама эта вера сохранилась.

Алиаскар Набиев, экскурсовод музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Мы проводим маленький обряд. Желаем людям только всего самого наилучшего. И чтобы загадать желание, они могут подойти к дереву и оставить свою повязочку. Ну и сфотографироваться со мной тоже.

Возможность провести «Ночь в музее» выпадает раз в году. В резиденции к ней готовятся. Также гостям предлагали чай с бауырсаками, каждый желающий мог исполнить свою любимую песню под караоке.

— Мы сюда пришли с одногруппницами. Нам провели экскурсию, угощают, очень весело. Классная музыка.



— Праздник хороший. Приятная музыка, угощения, приятная атмосфера.

Анастасия Остертак