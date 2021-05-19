В Петропавловске уровень сероводорода превысил норму в 10 раз

С едким запахом канализационных отходов петропавловцы сталкиваются с 2016-ого года. Экологи отмечают, что источником зловония является местный биопруд, в простонародье — Поганка. Расположен он на окраине города. Как правило, неприятные запахи появляются с наступлением тепла. Это лето не стало исключением. Только вчера специалисты «Казгидромета» зафиксировали превышение уровня сероводорода в воздухе в 10 раз!

Асхат Мапенов, руководитель отдела департамента экологии по СКО:

— Резкое превышение обусловлено тем, что произошло вскрытие ледяного покрова. Данная проблема может решиться двумя способами, это завершение реконструкции КОС и биологическая очистка, которая планируется после реконструкции очистки. А также очистка самого биопруда от осадка.

Однако, реконструкция канализационных очистных сооружений всё никак не завершится. Работа начата в 2013 году. Тормозит процесс недостаточное финансирование. Чтобы довести дело до конца, необходимо 1,5 млрд тенге.

Ербол Набиев, руководитель комплекса водоотведения ТОО «Кызылжар-су»:

— На данный момент идёт четвертая часть реконструкции. Проект находится на корректировке. По завершению корректировки нужно пройти экспертизу. Для завершения необходимо выделение оставшихся средств. Остаются там силовые сети и тд.



Пока проект находится на корректировке, специалисты ищут другие методы решения. Одно из них — использование микроводорослей, так называемой, хлореллы. Стоимость проекта — 48 млн тенге. Но и на эти работы пока нет средств, заверяют специалисты. Местным жителям остаётся только терпеть зловонный запах. Многие из них задаются вопросом, не опасен ли он?

Гульнар Джаксылыкова, руководитель отдела контроля и надзора за коммунальными объектами ДСЭК СКО:

— Сероводород — это такой газ, запах которого осуществляется при концентрации в два раза меньше предельно допустимой концентрации. То есть этот газ заверяет о своём наличии, не превышая концентрации. Поэтому те люди, которые страдают аллергическими заболеваниями, они начинают жаловаться на минимальные появления запахов.

Тем не менее, специалисты санитарно-эпидемиологического контроля превышение уровня сероводорода в воздухе не зафиксировали. Объясняют это тем, что в ведомство не поступали экстренные извещения.

Жанель Бисенбаева