Проект «Мы — наследники победы»

Проект городского дома культуры объединил талантливых людей. Состоялась церемония награждения участников народного конкурса «Мы — наследники победы», посвященного 76-летней годовщине ВОв.

Конкурс проводится второй год подряд в дистанционном формате. Видеоролики участников загружались на официальную страницу facebook . По итогам конкурса обладательницей Гран-При стала юная североказахстанка Марьяна Ермоленко.

Также в этом году организаторы учредили отдельную номинацию «Тематический клип», победителем которой стал вокальный ансамбль школы эстетического воспитания №8.