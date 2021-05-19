Проект «Мы — наследники победы»

Культура

20:58 19 Мая 2021

Проект городского дома культуры объединил талантливых людей. Состоялась церемония награждения участников народного конкурса «Мы — наследники победы», посвященного 76-летней годовщине ВОв.

Конкурс проводится второй год подряд в дистанционном формате. Видеоролики участников загружались на официальную страницу facebook . По итогам конкурса обладательницей Гран-При стала юная североказахстанка Марьяна Ермоленко.

Также в этом году организаторы учредили отдельную номинацию «Тематический клип», победителем которой стал вокальный ансамбль школы эстетического воспитания №8.

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