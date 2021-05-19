340 гр синтетических наркотиков изъяли у студента

Правоохранительные органы

21:11 19 Мая 2021

На учете не состоят ни он, ни его семья. Однако, полиции попался. Две тысячи доз смертоносного зелья изъяли у 19-летнего студента одного из колледжей Петропавловска. Синтетику парень хранил для себя, решил побаловаться.

Всего стражи порядка изъяли у студента более 340 граммов наркотического вещества. Это особо крупный размер. Подозреваемого задержали в середине марта. А изъятое отправили на экспертизу. Результат — «альфа-РvР», известная как соль.

Руслан Назаров — заместитель начальника ДП СКО:

— Также изъяты упаковочные материалы: зиплоки, граммовые весы и иные предметы, приобщенные в качестве вещественного доказательства, имеющие значение для уголовного дела… В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, по статье 296 ч. 4 УК РК — незаконной оборот наркотических средств в особо крупном размере. Ведется следствие.

С начала 2021-го полицейские изъяли 114,5 килограммов наркотиков. Из них 1 килограмм 400 граммов — синтетика.

Алишер Ашимов

 

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