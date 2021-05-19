16 медалей завоевали североказахстанские школьники на республиканской олимпиаде

Образование

21:00 19 Мая 2021

Скромный и требовательный к себе. До участия в республиканской олимпиаде Константин Петренко буквально разрывался между выбором. Это один из немногих случаев, когда по душе одновременно гуманитарное и естественно — математическое направление. Однако, любовь к познанию тонкостей внутреннего «я» и своего места в жизни взяло вверх. 10-классник на интеллектуальном состязании выбрал самопознание.

Константин Петренко, участник республиканской олимпиады:

— Некоторые считают, что предмет не имеет важности. Однако, поучаствовав на олимпиаде, я понял, что предмет помогает познать самого себя, понять, кем ты хочешь быть, а также понять что-то на моральном уровне.

В республиканском туре состязались более 1,5 тысячи казахстанских школьников, 71 из них — сеероказахстанцы. В зале собрались победители. 16 эрудитов из разных уголков области поздравили с победой и наградили медалями.

Роза Саркен, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования управления образования СКО:

— Заключительный этап олимпиады по 16 общеобразовательным предметам прошёл с 25 по 30 апреля в оффлайн- формате. По всей республике в центрах тестирования «Ustudi».

Также с победой старшеклассников через платформу ZOOM поздравил министр образования и науки страны Асхат Аймагамбетов. Команда эрудитов завоевала 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Теперь эти ребята представят нашу страну на международных олимпиадах.

 

 

 

Жанель Бисенбаева

Читайте также

С начала 2021 года в СКО работают КСО по вопросам педагогической этики
Летняя школа для североказахстанских школьников
С 26 мая в образовательных учреждениях СК открываются летние школы
Проблемы малокомлектных школ обсудили в национальном центре повышения квалификации «Орлеу»
Как в Казахстане пройдёт последний звонок
Внесены изменения в списке претендентов на знак отличия «Алтын белгі»
Обучиться программным продуктам компании 1С теперь можно в СКУ им. М. Козыбаева
Североказахстанские школьники принимают участие в республиканской олимпиаде
ЕНТ в этом году пройдет в электронном формате
200 тысяч тенге составит минимальная зарплата преподавателя СКУ им. М.Козыбаева
В средней школе-комплексе национального возрождения №17 состоялся workshop
2 этап интеллектуальной олимпиады «Мың бала»