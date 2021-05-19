16 медалей завоевали североказахстанские школьники на республиканской олимпиаде

Скромный и требовательный к себе. До участия в республиканской олимпиаде Константин Петренко буквально разрывался между выбором. Это один из немногих случаев, когда по душе одновременно гуманитарное и естественно — математическое направление. Однако, любовь к познанию тонкостей внутреннего «я» и своего места в жизни взяло вверх. 10-классник на интеллектуальном состязании выбрал самопознание.



Константин Петренко, участник республиканской олимпиады:

— Некоторые считают, что предмет не имеет важности. Однако, поучаствовав на олимпиаде, я понял, что предмет помогает познать самого себя, понять, кем ты хочешь быть, а также понять что-то на моральном уровне.

В республиканском туре состязались более 1,5 тысячи казахстанских школьников, 71 из них — сеероказахстанцы. В зале собрались победители. 16 эрудитов из разных уголков области поздравили с победой и наградили медалями.



Роза Саркен, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования управления образования СКО:

— Заключительный этап олимпиады по 16 общеобразовательным предметам прошёл с 25 по 30 апреля в оффлайн- формате. По всей республике в центрах тестирования «Ustudi».



Также с победой старшеклассников через платформу ZOOM поздравил министр образования и науки страны Асхат Аймагамбетов. Команда эрудитов завоевала 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Теперь эти ребята представят нашу страну на международных олимпиадах.

Жанель Бисенбаева