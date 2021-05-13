Результаты партийной «перезагрузки» подвели в областном филиале «Nur Otana»

Отказаться от «временных сторонников» и оставить людей активных и заинтересованных в развитии региона и страны. Партийную «перезагрузку» «Nur Otan» начал с большой «чистки» рядов. Это было ещё в 2019-ом. Посчитали, что 13,5 тысяч североказахстанцев больше недостойны носить золотисто-голубой значок. Львиная доля таковых и вовсе утратила связь с партией. Логично предположить, что помимо членских взносов пользы от них особо не было. На место таких номинальных партийцев взяли 2600 новых. То есть в пять раз меньше, зато работающих более эффективно.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:

— За отчетный период численность регионального филиала составила свыше 28 тысяч человек. 70% из них — женщины. Наибольшая часть партийцев, а именно 26%, в возрасте от 30 до 40 лет. Совершенствовалась и сама структура филиала. Так количество первичных организаций снизилось путем оптимизации до 246.

Видимо, принцип «больше — не значит лучше» в случае с «Nur Otanом» сработал. Во всяком случае, об этом говорит статистика, которую приводят партийцы. Силы они бросили на работу с населением. Повысилось доверие к «Nur Otanу». Об этом свидетельствует количество обращений в общественную приёмную. За два года их число перевалило за 14 тысяч.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:

— 37%, из которых решены положительно. Отдельно депутаты провели 843 приема граждан и приняли 1028 человек. Основные вопросы касались жилищно-коммунальной сферы, социального обеспечения населения, выделение жилья и земельных участков, оформление документов, трудоустройство и трудовые споры.

Чиновники тоже стали чуть ближе к населению. Прием граждан акимы, их заместители и руководители госорганов стали проводить чаще. В этом году было около 300, что втрое больше аналогичного периода 2019-го. Хорошей практикой Кумар Аксакалов назвал проведение онлайн-приемов и создание специальной линии в WhatsApp. Ещё одна волна новшеств в рамках «перезагрузки» партии прошла во время праймериза. Регион получил новых лидеров общественного мнения. Незамыленными глазами они должны следить за выполнением всех предвыборных обещаний. И за тем, как именно их воплощают в жизнь.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:

— Больше средств, должно быть больше контроля. Лучше всего — это общественный контроль. Неравнодушные люди должны фиксировать. До этого мы раскрывали все бюджеты специально. Через интернет можно увидеть стоимость тех или иных работ, кто выиграл, какие виды работ уже приняты, кем приняты. Если неправильно, надо информировать и заставлять переделывать.

Если речь идёт о возведении школы, проконтролировать какой материал использует подрядчик и качественно ли строит объект. Действовать на опережение, а не хвататься за головы, когда на пороге учебного заведения уже стоят дети. Такого быть не должно при возведении 16 школ, которые появятся в регионе в ближайшую пятилетку. За это время объёмы строительных работ побьют все рекорды. Свыше 2 млн квадратных метров жилья введут в СК за 5 лет. Помимо этого, строители региона будут заняты и ремонтными работами.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:

— Только за последние 2 года под 10 млрд тенге было направлено на ремонт школ. В этом году тоже большая сумма будет направлена на ремонт школ, медицинских объектов. Продолжится ремонт внутрипоселковых дорог и водных сетей. Будут построены как минимум 47 медицинских объектов в сельской местности, продолжится стройка на месте новой многопрофильной больницы.

На обновление оборудования в больницах в течение 5 лет направят свыше 12 млрд тенге. В регионе предусмотрена реализация прорывных инвестиционных проектов. Для всех вышеперечисленных планов предусмотрено свыше 500 млрд тенге из республиканского бюджета, то есть более 100 млрд тенге ежегодно. Помимо этого есть собственные резервы в казне. Бюджет региона на 2021 год составит 400 млрд тенге. До этого область никогда не получала таких вливаний, отметил Кумар Аксакалов и добавил, что нужен жесткий контроль за этими средствами и за исполнением предвыборной программы. Свыше 300 выездов на стройплощадки было только у комиссии партийного контроля. Они же следят и за порядком в рядах нуротановцев. Без инцидентов там не обходится.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:

— За 2019 и 2020 годы Комиссией партийного контроля проведено 370 заседаний, рассмотрено 329 обращений. По итогам заседаний 29 членов партии привлечены к партийной ответственности, 7 человек получили предупреждения, 5 — выговоры, 2 человека исключены из партии за несоблюдение Устава, 15 человек исключены за коррупционные правонарушения.

Остаётся надеяться, что при новом составе таких случаев станет меньше, а в идеале не будет вообще. Если говорить о планах, впереди у «Nur Otana» проведение выборов акимов сельских округов. Они намечены на второе полугодие 2021-го. По новому законодательству помимо самовыдвиженцев будут и представители от партий. В июне приступят к подбору кандидатов. К этому вопросу следует подойти по принципу праймериза, считает глава региона, привлечь инициативных и неравнодушных людей, но в то же время, опытных и разбирающихся в проблемах села.

Айгерим Мукашева