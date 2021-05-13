Внесены изменения в списке претендентов на знак отличия «Алтын белгі»

Образование

21:45 13 Мая 2021

Внесены изменения при утверждении списка претендентов на знак отличия «Алтын белгі». Теперь в учебных заведениях не смогут, как раньше, самостоятельно формировать список отличников. Экзаменационные работы претендентов будут проверять специальные комиссии при управлениях образования.

Таким образом, комиссия после проверки экзаменнационных работ будет направлять результаты в школы, и после этого указом директора учебного заведения утвердят список обладателей нагрудного знака. Отметим, выпускные экзамены у учащихся 11-12 классов пройдут с 1 по 10 июня. Всего в Казахстане на знак «Алтан белгі» претендуют свыше 9,5 тысяч школьников.

 

 

Алишер Ашимов

 

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