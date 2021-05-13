С начала года в СК зарегистрировано 12 ДТП с участием детей

Велосипеды, электросамокаты, гироскутеры. Сегодня они пользуются большой популярностью среди молодежи. Однако, ребята порой забывают о правилах дорожного движения, что приводит к печальным последствиям. Погода на улице благоприятная. Самое время для катаний. Поэтому именно сейчас не стоит забывать о профилактике. О безопасности на дорогах говорили полицейские с юными участниками дорожного движения. Стражи порядка встретились с учащимися СШ №1 им. Мурата Айтхожина. Учебное заведение находится в центре города, где всегда оживленное движение.

Азамат Жамуков — старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Встретились с учащимися 4-ых классов. Разъяснили им ПДД, жесты регулировщика, так как это та категория детей, которая начинает движение в школу самостоятельно, без родителей.

На встрече с учащимися 27-й школы помимо беседы полицейские провели игровую викторину на знание дорожных знаков, разбирали ситуации, с которыми ребята отлично справились.

— Вот вы едете; вы, с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой едете… Вот, стоит инспектор. Вот он так стоит. Можно ехать? — Нет. — Правильно, нет. А со спины можно ехать? Нет! — Правильно!

Оперативно-профилактические мероприятия проводятся во всех школах области. С начала 2021-го на дорогах СК зарегистрировано 12 ДТП с участием детей. Две автоаварии произошли по вине несовершеннолетних. Всего пострадали 13 детей, девять из которых — пешеходы.

Алишер Ашимов