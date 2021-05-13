Как в СКО планируют развивать овцеводство

Огромные табуны в свободной степи. Во времена Советского Союза на территории Казахской ССР было 36 млн овец. После развала стало в 3-4 раза меньше. В 1998 году зафиксировали исторический минимум — 9,5 млн голов. Сейчас в Казахстане насчитывают порядка 18-19 млн. Наша область имеет высокий потенциал для развития овцеводства. Им занимаются свыше 200 хозяйств. Новый импульс для разведения парнокопытных даст программа регионального развития овцеводства до 2030 года.



Марат Искаков, заместитель директора Палаты предпринимателей СКО:

— Программа включает в себя увеличение поголовья овец. Предусмотрено 3 вида финансирования. Они все примерно одинаковые. Они предусматривают 6% годовую ставку. От 5 до 7 лет срок кредитования с льготным периодом погашения кредита.

Скоро станет доступен новый механизм через микрофинансовую организацию «Атамекен Қызылжар». Это при Палате предпринимателей. Сейчас прорабатывают вопросы по залогу. А вот через СПК или фонд финансовой поддержки прокредитоваться можно уже сейчас. Двое североказахстанских бизнесмена недавно воспользовались такой возможностью. А вообще планируют, что овцеводство приобретет оттенок семейного малого бизнеса. Не больше ста голов в каждом дворе.



Марат Искаков, заместитель директора Палаты предпринимателей СКО:

— Мы планируем, что заниматься этим будут переселенцы из южных регионов страны. У них есть богатый опыт разведения овец. Мы планируем использовать этот опыт, чтобы СКО обеспечивала всю РК и ближнее зарубежье качественным мясом баранины.

А там и подхватят остальные. Учитывая огромные пастбища, географическое положение, логистику региона, овцеводство — это отличный старт для бизнеса в сельской местности, говорят в Палате предпринимателей. Упор в нашей области сделают на эдильбаевской породе. Она отлично адаптирована для СК. Её разведением сейчас занимаются 4 крупных хозяйства. Они сыграют роль племрепродукторов для остальных.

Марат Искаков, заместитель директора Палаты предпринимателей СКО:

— На базе этих предприятий мы будем развивать мелкие фермерские и семейные предприятия. То есть у нас идёт обучение по программе «Бастау бизнес». Мы планируем, что выпускники будут финансировать через 3 механизма кредитования, брать овец и выращивать. Будут брать у этих 4, которые уже как племенные хозяйства.

Еще советские специалисты посчитали, что на территории Казахстана можно одновременно содержать 50 млн овец. Если сейчас наша страна сумеет довести свое поголовье до этого количества, то войдет в ТОП-5 стран мира.

Айгерим Мукашева