Аллея выпускников открылась в СШ №6 им. Кожабергена Жырау

Хорошая погода и настроение. Вот что при посадке деревьев самое главное, говорят старшеклассники. Каждая ель теперь как воспоминание о проведённых в школе годах. Здесь и слёзы от полученной двойки, и радость от похвалы учителей. Для Рахата Бектембаева школа стала вторым домом, где он провёл свои самые счастливые дни. Такой же добрый след в виде нового саженца выпускник хочет оставить взамен школе.

Рахат Бектембаев, выпускник СШ №6 им. Кожабергена Жырау:

— Мы надеемся, что в будущем сможем вернуться и, посмотрев на эти ели, можно вспомнить те времена, когда учились в этой школе, то есть те самые беззаботные, когда на уме только школа, друзья, уроки. Надеемся, что ели вырастут большими и сильными, а мы, в свою очередь, будем востребованными специалистами своего дела.

Помогают ребятам высаживать деревья их родители. Дружно они принялись за дело.

Гульмира Кадирменова:

— Память на всю жизнь это. В любое время будут приезжать, смотреть. Мы родители, все вместе посоветовались и решили, что аллея выпускников — это очень хорошо.

Здание 6-ой школы новое. Постепенно просторный двор учебного заведения украшают зелёными насаждениями. Начали с аллеи выпускников. Теперь при входе в храм знаний школьников будут встречать 12 новых елей.

Сайран Мустафина, директор СШ №6 им. Кожабергена Жырау:

— В прошлом году мы переехали в новую школу. Здесь территория очень большая, но до настоящего времени не было насаждений. Посоветовавшись с родителями, мы решили открыть первую аллею выпускников. Подобные акции мы будем проводить и дальше. Эту традицию продолжат и последующие выпускники со своими родителями.

Для выпускников увидеть дерево, посаженное своими руками, станет поводом навестить и вспомнить родное образовательное учреждение, заверяют учителя. Всего в средней школе №6 им. Кожабергена жырау знания получают порядка тысячи учеников, 69 из них — выпускники 11-ых классов.

Жанель Бисенбаева