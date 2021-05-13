Акимат СКО заключил соглашение с международным научным комплексом «Астана»

Новости МТРК

21:53 13 Мая 2021

Один из ведущих аналитических центров Казахстана, специализириующихся на стратегическом развитии страны. Научный комплекс сотрудничает с российскими, а также иностранными экспертами. Что касается СК, то они помогут изучить его земельные и водные ресурсы. Такой анализ поможет развить аграрный сектор и достичь больших успехов в вопросах, связанных с экологией региона. Это только часть работы, которую предстоит проделать специалистам столичного научного комплекса. Кстати, к ней они планируют подключить преподавателей и студентов местного вуза.

Фархад Куанганов, заместитель председателя совета директоров Международного научного комплекса «Астана»:

— Развитие СКО — это вопрос национальных интересов Казахстана. Сегодня международным научным комплексом подготовлен широкий портфель проектов по изучению исторического и культурного наследия СКО, начиная с железного века, даже неолита, вплоть до средневековья и новейшей истории. Уровень ресурсов, привлекаемых в эти проекты, как людских, так и финансовых со стороны республиканского бюджета нам позволит это сделать.

 

 

 

 

Дарья Пышмынцева

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