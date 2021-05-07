В Петропавловске на территории СЭЗ появится фармацевтический завод

Разное, Здравоохранение

0:18 7 Мая 2021

Новый прорывной проект специальной экономической зоны «Qyzyljar». На ее территории в Петропавловске появится фармацевтический завод, по выпуску лекарственных препаратов с полным циклом производства.

Переговоры с российской компанией «Велфарм» продолжались на протяжении полугода. Глава СКО Кумар Аксакалов побывал в Кургане на одном из фармпроизводств инвестора. В своем инстраграм он разместил пост об этой поездке и коротко рассказал о будущем проекте.

— Государство подведет всю инфраструктуру. Инвесторы готовы вложить 15 млрд тг в реализацию данного проекта. Будет создано 200 новых постоянных рабочих мест. Благодаря этому проекту экономика получит новый виток развития, а область будет обеспечена медицинскими препаратами местного производства»
Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области.

 

Дарья Пышмынцева

 

 

Читайте также

Члены областного совета ветеранов навещают тружеников тыла
В 2020-м году ТОО «Кызылжар су» вложило в ремонт водопроводных и канализационных сетей 760 млн тенге
«StartTeach»
В центральной городской библиотеке им. И.Шухова организовали вечер памяти, посвященный празднованию Дня Победы
В Парке Победы высаживают цветы
В Петропавловске на месте старых деревьев посадят саженцы молодых растений
В Петропавловске нарушителей тишины выселяют со съёмных квартир
Североказахстанцы всё чаще стали сталкиваться с религиозной агитацией
2 мая православный мир отметит Святую Пасху
35 лет прошло со дня аварии на Чернобыльской АЭС
На общественном совете г.Петропавловска обсудили проблемы дачных и пригородных маршрутов
30 североказахстанцев приняли участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе