В Петропавловске на территории СЭЗ появится фармацевтический завод

Новый прорывной проект специальной экономической зоны «Qyzyljar». На ее территории в Петропавловске появится фармацевтический завод, по выпуску лекарственных препаратов с полным циклом производства.

Переговоры с российской компанией «Велфарм» продолжались на протяжении полугода. Глава СКО Кумар Аксакалов побывал в Кургане на одном из фармпроизводств инвестора. В своем инстраграм он разместил пост об этой поездке и коротко рассказал о будущем проекте.

— Государство подведет всю инфраструктуру. Инвесторы готовы вложить 15 млрд тг в реализацию данного проекта. Будет создано 200 новых постоянных рабочих мест. Благодаря этому проекту экономика получит новый виток развития, а область будет обеспечена медицинскими препаратами местного производства»

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области.

Дарья Пышмынцева