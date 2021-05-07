29 объектам СКО присвоены QR-коды проекта «sAhyq»

COVID-19: Казахстан

0:09 7 Мая 2021

В СКО 29 объектов стали участниками проекта «Ashyq».

Среди них фитнес-клубы, бассейны, сауны, объекты культуры и общепита, компьютерные и бильярдные клубы. Главные преимущества проекта: безопасность клиентов и возможность работать в условиях карантинных ограничений. К примеру, если регион находится в «жёлтой» зоне, участники «Ashyqа» деятельность осуществляют по ограничениям «зелёной». У них могут быть увеличены часы работы и заполняемость. Клиент при входе сканирует QR-код в приложении «Ashyq». Оно сразу показывает, к какой группе относится клиент.

Женис Казиев, заместитель директора Палаты предпринимателей СКО:

 

— Заявки на участие в проекте «Ashyq» для всех новых участников подаются через сайт InfoKazakhstan.kz. Заявки на участие в проекте «Ashyq» для объектов общественного питания подаются через отраслевую Ассоциацию. Весь процесс от подачи заявки до размещения списка на сайте акимата не должен превышать 9 календарных дней. Всю информацию можно получить в Палате предпринимателей. Её сотрудники сопровождают всех участников на стадии тестирования.

Дарья Пышмынцева

 

 

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