30 североказахстанцев приняли участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

Установить стабильность и призвать представителей разных национальностей к единству. Более 30-ти лет тому назад в Нагорный Карабах отправили 30 североказахстанцев для участия в миротворческой миссии. За значительный вклад в прошлом году североказахстанских воинов-интернационалистов признали ветеранами боевых действий на территории других государств.Сегодня они посетили обелиск Славы в городском парке культуры и отдыха, отдали дань уважения погибших воинам.

Событие 1988-го года навсегда осталось в памяти воинов-интернационалистов. Армяне и азербайджанцы столкнулись в кровавой борьбе за маленький городок, расположенный на юге Кавказа. Карабахский конфликт длиною в 33 года до сих пор не имеет развязки. В 1988-ом из СК в ряды Вооруженных Сил СССР призвали 30 североказахстанцев. Среди них — Еркегали Мендыбаев. Вместе со своими соотечественниками он служил в Тбилиси, войсковой части 3219.

Еркегали Мендыбаев — ветеран боевых действий:

— В августе того же года в составе этого полка были откомандированы для урегулирования межэтнического конфликта, который произошел в Нагорно-Карабахской автономной области. Наша цель — недопустить кровопролитие между двумя народами: азербайджанцами и армянами. Мы дислоцировались в городе Степанакерте.



Помимо Нагорного Карабаха кровопролитная борьба происходила и в других населенных пунктах. Это северная Осетия и Абхазия. Армяне и азербайджанцы выходили на митинги, отстаивали свои права. Вместе с Еркегали Мендыбаевым в зоне боевых действий служил и Кунанбай Ибыраев. На тот момент, ему как и всем североказахстанским солдатам, было всего 18 лет. Молодые ребята тогда с трудом представляли себя с оружием в руках. Но они обязаны были выполнить свой интернациональный долг.

Кунанбай Ибыраев — ветеран боевых действий:

— Мы разгоняли этот митинг. Видели очень много трупов. Нас закидывали ножами, камнями. С нашей роты после этих событий двоих комиссовали. Наш полк был оперативным, приняли участие во всех событиях.



В преддверии празднования Дня Победы, воины-интернационалисты посетили обелиск Славы в городском парке культуры и отдыха, отдали дань уважения погибших воинам.

Алишер Ашимов