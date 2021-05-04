Меры поддержки предпринимателей рассмотрели на заседании правительства

Устойчивый бизнес — устойчивая экономика. Во вторник на заседании правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрели меры поддержки предпринимателей.

В этом году, чтобы расширить доступ МСБ к финансированию, льготные кредиты на сумму более 2,5 трлн тг получат порядка 47 тыс. проектов. Сроки рассмотрения заявок предпринимателей по программам поддержки сократили с 21 до 5 рабочих дней. Кроме того, в текущем году цифровизация госуслуг в рамках субсидирования и гарантирования кредитов увеличилась до 97%. Приостановлено принудительное взыскание налоговой и таможенной задолженности субъектов МСБ до 1 июля 2021 года. Это поможет бизнесу высвободить 279 млрд тенге для оборотного капитала. Также приняты меры по отсрочке платежей по кредитам в банках второго уровня до 1 июля 2021 г. Их объем составит 750 млрд тг. На заседании правительства Аскар Мамин поручил кабмину обеспечить своевременное исполнение обновленного Комплексного плана по восстановлению экономики, принять пакет законодательных поправок по налоговому стимулированию бизнеса.

Дарья Пышмынцева