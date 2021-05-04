Меры поддержки предпринимателей рассмотрели на заседании правительства

Важное за неделю

20:46 4 Мая 2021

Устойчивый бизнес — устойчивая экономика. Во вторник на заседании правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрели меры поддержки предпринимателей.

В этом году, чтобы расширить доступ МСБ к финансированию, льготные кредиты на сумму более 2,5 трлн тг получат порядка 47 тыс. проектов. Сроки рассмотрения заявок предпринимателей по программам поддержки сократили с 21 до 5 рабочих дней. Кроме того, в текущем году цифровизация госуслуг в рамках субсидирования и гарантирования кредитов увеличилась до 97%. Приостановлено принудительное взыскание налоговой и таможенной задолженности субъектов МСБ до 1 июля 2021 года. Это поможет бизнесу высвободить 279 млрд тенге для оборотного капитала. Также приняты меры по отсрочке платежей по кредитам в банках второго уровня до 1 июля 2021 г. Их объем составит 750 млрд тг. На заседании правительства Аскар Мамин поручил кабмину обеспечить своевременное исполнение обновленного Комплексного плана по восстановлению экономики, принять пакет законодательных поправок по налоговому стимулированию бизнеса.

Дарья Пышмынцева

 

Читайте также

Что изменится в АПК благодаря комплексному плану развития СКО
В Петропавловске прошел второй общегородской субботник
«Сценарий 2017 года не повторится», — аким СКО о паводковой ситуации
В СКО усилят ограничения
Кумар Аксакалов встретился с проектным координатором компании «Сlass»
Депутаты Мажилиса одобрили законпроект о земельном реформе страны
На заседании акимата подвели итоги отопительного сезона
В июне 2021 года начнет свою работу «Петропавловский электротехнический завод»
В микрорайоне «Береке» ведется строительство 6 многоэтажных домов
Кумар Аксакалов поставил ряд задач перед членами общественных советов СКО
В Петропавловске на месте рынка «ЦОТ» построят две высотки
Аллею межконфессионального согласия открыли в СКО