«StartTeach»

Разное

22:48 30 Апреля 2021

В СКУ им. М. Козыбаева прошёл конкурс стартап-проектов. Участие в нём приняли 15 студентов как бакалавриата, так и магистратуры.

Из них в финал вышли 6 человек. Ребята представляли свои бизнес — идеи: от создания портативной походной станции до электронного пособия для подготовки к ЕНТ. По итогам конкурса призовые места получили три студента — Адиль Курмашев, Анна Лебедева и Арина СУржикова. Каждому вручат денежные сертификаты на сумму 80 тысяч тенге. Также ребята получат авторское свидетельство на интеллектуальную собственность в виде патента на изобретение.

Павел Петров, председатель Совета молодых учёных СКУ им. М. Козыбаева:

— Цель конкурса — выявление наиболее перспективных бизнес-идей, которыми занимаются наши учащиеся. Данный конкурс проводится впервые. Но, мы планируем его проводить на ежегодной основе, чтобы поддерживать наших студентов, которые занимаются наукой.

Жанель Бисенбаева

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