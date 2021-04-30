Завод «Ростсельмаш» выпускает 150 моделей агромашин

Современная, высокопроизводительная сельхозтехника нового поколения. «Ростсельмаш» выпускает 24 типа и 150 моделей агромашин. Их отлично знают ведущие сельхозпроизводители СК. Говорят, техника надежная, не подводит.

«Агротехника профессионалов». Высокопроизводительные ACROS 550 и VECTOR 410 знают аграрии всей страны, выбирают их и на севере Казахстана. Востребованную на полях технику производит компания Ростсельмаш. В нашей области её производством и обслуживанием занимается группа компаний «Казрост». Они отлично зарекомендовали себя в северном регионе, считают местные агробизнесмены.

Бородин Чочуев, директор ТОО «Алания и К», Тимирязевский район:

— В нашем хозяйстве есть два таких трактора 2375-ых. В 2014 году приобретали их. За это время они повели себя очень достойно. Работали без поломок. Механизаторы все довольны. Поэтому в этом году решили взять трактор такой же серии, помощнее только.



Поломок не было ни разу, отмечает аграрий. Во многом благодаря профессиональному сервисному обслуживанию. Его специалисты «Казрост» предоставляют как в рамках гарантии, так и после. Сопровождают каждого клиента. При этом на достигнутом «Казрост» не останавливается и осваивает новые векторы работы.

Еркин Баймолдин, коммерческий директор ТОО «Казрост»:

— С этого года мы начали в зимний период времени заниматься капитальным ремонтом двигателей, коробок передач на нашу технику. В Казахстане очень большой износ парка. Параллельно продвигаем программу trade-in — обмен старых комбайнов на новые. Очень помогаем мелким сельхозтоваропроизводителям, у которых нет возможности купить новые.



Выбрали и не пожалели. За 3 года аграрии СКО через «Казрост» приобрели свыше 540 единиц самоходной техники. У казахстанского поставщика ряд преимуществ, говорят сельхозпроизводители. Техника всегда в наличии, здесь и сейчас. Её стоимость не привязана к иностранной валюте. Доступная база запасных частей, что в разгар полевых работ крайне важно. А ещё финансовая поддержка. «Казрост» заключил контракт с «Казагрофинанс» на предоставление лизинга. Срок до 7 лет. В том числе и вот на этого нового «гиганта».

Силач Сергей Цырульников сейчас сдвигает трактор 3-тысячной серии, мощность которого 440 лошадиных сил, а вес 20 тонн. Немало аграриев области уже приобрели эту новинку. Услуги компании «Казрост» в СК настолько востребованы, что ТОО планирует открытие дилерского центра в нашем регионе.

Еркин Баймолдин, коммерческий директор ТОО «Казрост»:

В районе с.Бесколь вдоль республиканской трассы нам выделен участок 2 га. Дилерский центр оказывает все виды услуг, в том числе предпродажную подготовку, сервисное гарантийное обслуживание техники. Потому что гарантия на нашу технику 2 года или 600 м/ч. А также постгарантийное обслуживание техники. В сервисном центре есть сервисные бригады из 10 человек, отдел продаж запасных частей, а также отдел продаж техники.



Бригады предоставляют как стационарный сервис, так и с выездом на место. Для этого они полностью укомплектованы и имеют спецтехнику.

Айгерим Мукашева