В городе прошли соревнования по қазақ күресі

В Петропавловске прошел городской этап соревнований по қазақ күресі в рамках республиканского турнира «Қазақстан барысы».

Турнир проходит по любительской системе «проиграл-вылетел». Всего в соревнованиях принимают участие 13 человек. Возраст борцов от 18 и старше. Весовая категория — 90 килограммов и более. Этот турнир покажет, кто перейдет на следующий — областной этап.

Мухамет Галеев, и.о. руководителя отдела физической культуры и спорта г. Петропавловска:

— Вообще этот городской турнир проходит уже 8 год. Победителей наградят дипломами, медалями, сертификатами, чемпиону передадут пояс.



Анастасия Остертак