Специалисты ТОО «Кызылжар су» объяснили происхождение странного запаха в Петропавловске

Неприятный запах. Жители областного центра несколько дней жалуются и обсуждают его в социальных сетях. Специалисты ТОО «Кызылжар су» объяснили, что дело в специальном городском накопителе, куда сливают нечистоты. Переживать людям не стоит, проблему решат.

Ербол Набиев, руководитель комплекса водоотведения ТОО «Кызылжар су»:

— Накопитель «Биопруд», в простонародье — Поганка, которая располагается в районе Мамлютского поста. Дело в том, что на днях произошло вскрытие озера. Накопившийся сероводород улетучится и запах исчезнет.

Потерпеть его горожанам придется неделю, заверил Ербол Набиев. В течение года работники «Кызылжар су» поддерживают накопитель в порядке: следят за уровнем воды в нем, занимаются её откачкой, зимой бурят лунки, чтобы выпустить сероводород. Меньше его станет, когда закончится реконструкция канализационного очистного сооружения.

Айбек Коржумбаев, заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского танспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска:

— Проводится в несколько этапов, начиная с 2005 года. Уже три этапа завершены, в настоящее время четвертый этап у нас находится на корректировке, после завершения корректировки проекта будет подаваться заявка на выделение средств для завершения реконструкции. Автоматизировано все будет.



И не будет запаха, который сейчас мешает петропавловцам наслаждаться весной. Только вот точного срока завершения реконструкции нет. Зато известно, что в общем для нее понадобится порядка 4 млрд тенге.

Айгерим Мукашева