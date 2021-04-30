Дополнительный пункт вакцинации развернули и в торговом центре «Сити- Молл».

Расположен он на третьем этаже здания. Каждый желающий может в течение дня прийти и получить прививку от Ковид-19. В запасе у медиков более 900 доз российской вакцины «Спутник V». Прививочный пост открыли 4 дня назад. За это время процедуру прошли 150 петропавловцев.

Самал Косманова, врач общей практики городской поликлиники №3:

— В этом пункте есть зона ожидания. Собираем по 5 человек. Есть зоны ожидания, осмотра, вакцинации, поствакцинального наблюдения. Часы работы с 10 часов работы до 21.00 вечера

Абай Альжанов