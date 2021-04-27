В этом году по проекту «Бастау» обучат 750 североказахстанцев

Освоить азы бизнеса и открыть собственное дело. 26 апреля в области стартовал первый поток обучения по проекту «Бастау». Тренинги участники проходят в онлайн — режиме с помощью видеоуроков. Сумма безвозмездного гранта, в сравнении с прошлым годом, осталась прежней- 200 МРП. Это почти 600 тысяч тенге. По словам экспертов палаты предпринимателей, в 2021-ом обучение пройдут 750 североказахстанцев.

Иван Завадский по специальности экономист. Последние пару лет занимается созданием старт-апп проектов. Методом проб и ошибок определил для себя ниши, способные в будущем принести хорошую прибыль. Каждый бизнесмен должен обладать предпринимательской «жилкой», говорит Иван. Считает это для себя «золотым» правилом и формулой успеха. Как только услышал о проекте «Бастау», не раздумывая решил стать его участником.



Иван Завадский, житель г.Петропавловска:

— Как получилось, заявку подал 1 год назад. Спустя год, наконец-то, поступил на курсы. Первый день прошел отлично. Видеоуроки изучали, прошли регистрацию на платформе. У нас есть общий чат, где мы держим связь. В планах у меня поднять экономику страны.



По правилам все участники проекта «Бастау» должны иметь статус самозанятого или безработного. Первый поток обучения стартовал 26 апреля. Как и в прошлом году, проходит он в онлайн-формате. Курс длится 21 день. После — защита проекта. Далее слушатели могут подать заявку на безвозмездный грант или льготный кредит. Годовая ставка минимальная- всего 6%. Что необходимо претендентам для получения финансовой помощи от государства?

Елена Коняхина, бизнес-тренер НПП «Атамекен» по СКО:

— Чтобы защитить свой проект и получить грант в размере 200 МРП, слушателю необходимо пройти сначала курс и тестирование. Далее он получает доступ к бизнес-конструктору, где разрабатывает бизнес-план. Защищает проект перед комиссией.

Схитрить и потратить грантовые средства на личные нужды не получится, говорят эксперты. В течение года контроль за каждым бизнес-проектом.

Елена Коняхина, бизнес-тренер НПП «Атамекен» по СКО:

— 3 месяца дается на освоение гранта. Перед началом обучения мы доводим до сведения слушателям о том, что грант подвержен целевому использованию. Проверяется документация, приобретенное оборудование и т.д. За этим следит специальная комиссия.



Абай Альжанов, корреспондент

— 2021-ый- финальный год, когда безработные и самозанятые имеют шанс освоить азы предпринимательства по «Бастау». Срок реализации проекта подходит к завершению. В этом году основам бизнеса планируют обучить 750 человек. С 2017-го проект на деле показывает и доказывает свою эффективность. Сотни, а то и тысячи североказахстанцев во всех районах области смогли осуществить мечту и открыть собственное дело в самых разных сферах.

Абай Альжанов