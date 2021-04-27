23 единицы незаконно хранящегося оружия сдали североказахстанцы

Новости МТРК

21:14 27 Апреля 2021

Жители области сдали 23 единицы незаконно хранящегося оружия в полицию за вознаграждение. Всё снаряжение проходит необходимые экспертизы, которые подтвердят, что оно не использовалось для совершения преступлений.

В большинстве случаев оружие находили в лесу или в пойме р. Есиль. Также двое мужчин нашли охотничьи ружья при разборе старых построек в домах. В практике полицейских такие случаи — не редкость: зачастую люди, которые и не охотники вовсе, хранят оружие «на память», не задумываются или даже не предполагают об ответственности за незаконное хранение.

Анастасия Остертак

 

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