23 единицы незаконно хранящегося оружия сдали североказахстанцы

Жители области сдали 23 единицы незаконно хранящегося оружия в полицию за вознаграждение. Всё снаряжение проходит необходимые экспертизы, которые подтвердят, что оно не использовалось для совершения преступлений.

В большинстве случаев оружие находили в лесу или в пойме р. Есиль. Также двое мужчин нашли охотничьи ружья при разборе старых построек в домах. В практике полицейских такие случаи — не редкость: зачастую люди, которые и не охотники вовсе, хранят оружие «на память», не задумываются или даже не предполагают об ответственности за незаконное хранение.

Анастасия Остертак