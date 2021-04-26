В СКО начали вакцинацию казахстанской вакциной «QazVac»

За сутки в Казахстане выявили свыше 2700 заболевших коронавирусной инфекцией. Каждый 4-ый — житель города Алматы.

475 заразившихся — в столице, 240 — в Карагандинской области, чуть меньше — в Алматинской. Матрица оценки эпидситуации показывает, что бОльшая часть регионов сейчас в «красной» зоне. В «зелёной» только Туркестанская и Северо-Казахстанская области. В последней за сутки 34 человека получили положительный результат ПЦР-теста. 19 из них — жители Петропавловска. По 4 случая — в Уалихановском и районе Магжана Жумабаева. За сутки лаборатории проведено области провели 650 ПЦР-исследований. Самой надёжной защитой от вируса врачи называют вакцинацию. Полностью её прошли и получили оба компонента «Спутника V» чуть больше 6 тысяч жителей области. А с 26 апреля у североказахстанцев есть выбор: российскую вакцину поставить или казахстанскую. В регион доставили 2 тысячи доз отечественного «QazVac». Их распределили между 4 городскими поликлиниками и ближайшими районами. По предварительным данным, иммунитет после прививки сохранится на 2 года. Пока что большинство североказахстанцев к «QazVac» относятся настороженно. Подтверждают это и в облздраве.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— К «Спутнику» сначала было скептическое отношение. Я думаю, всё это вопрос времени и доверия.Сегодня мы уже используем две вакцины. Ожидается поставка китайской вакцины «Синофарм» в ближайшее время. На этой неделе ожидаются дополнительные допоставки ещё. Буквально сегодня придёт дополнительная партия «Спутника» 7 тысяч доз. Выбор вакцины остаётся за населением.

Айгерим Мукашева