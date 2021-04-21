С начала 2021 года в СКО работают КСО по вопросам педагогической этики

С начала 2021-го года при региональных департаментах по обеспечению качества в сфере образования созданы Консультативно-совещательные органы. Они направлены на повышение и укрепление статуса педагога. В состав областного совета вошли 11 человек.

С начала года специалисты Консультативно -совещательного органа провели 875 заседаний. На рассмотрение поступило 42 обращения. В основном по вопросам нарушения профессиональной этики и разногласия между педагогическим коллективом. Поступают жалобы и по трудовой дисциплине учителей, по режиму работы во время пандемии.

Айнагуль Сураганова — руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО:

— Членами советов по педагогической этике сделаны рекомендации администрации школ по применению сторон, по активизации разъяснительной работы среди педагогов по вопросам педагогической этики, пересмотра часовой нагрузки и должностных обязанностей. В одной из школ рекомендовано вынести дисциплинарное взыскание. На основании этой рекомендации педагогу объявлен строгий выговор за нарушение педагогической этики.

В СК советы по педагогической этике функционируют почти в 560 образовательных организациях. В их составе — более полутора тысяч учителей, 1300 представителей образования, неправительственных организаций, общественных объединений и 700 ветеранов педагогического труда. С начала года специалисты провели более 20 информационно-разъяснительных бесед.

Айнагуль Сураганова — руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО:

— В первом квартале 2021 года состоялось первое организационное заседание. Членами КСО рассмотрен утвержден план работы, который предполагает организационно-правовую и информационно-аналитическую деятельность, проведение заседаний КСО не менее одного раза в квартал.



В Казахстане права учителей защищены законом «О статусе педагога». За неуважение к педагогу, обращение к нему нецензурной бранью физическому лицу может грозить штраф в размере 30 МРП. При повторнм случае в течение года размер штрафа увеличится на 10 МРП и составит 116 тысяч тенге. Если вы столкнулись с таким фактом, необходимо сообщить по номеру телефона, указанному на экране. ((49-39-66, 49-38-28.

Алишер Ашимов