Ранее судимый житель Петропавловска обокрал частный дом

Правоохранительные органы

21:15 21 Апреля 2021

Полицейские задержали 29-летнего мужчину, обокровшего дом по улице Калинина в районе Бензостроя. Как злоумышленнику удалось проникнуть в квартиру, и какое наказание ему грозит?

 

Орудовал злоумышленник ближе к полудню, пока хозяева находились на работе. Ни камер, ни свидетелей в разгар рабочего дня рядом с домом не было. Стражи порядка провели осмотр места преступления и опросили соседей, после чего вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний горожанин. Скрывать свою вину мужчина не стал.

Задержанный:

 

— Сломал замок ломом. Проник в дом. Увидел коробку с машинкой, чтобы подстригаться. Взял её. Открыл шкаф, увидел коробки из-под телефонов. Увидел телефон – я взял его. Потом чемоданчик с шуруповёртом увидел.

Задержанный находится под стражей, проводится досудебное расследование. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Полицейские напоминают о самом эффективном способе предупреждения квартирных краж — поставить жилье на пульт централизованного видеонаблюдения, также установить на двери надёжные и качественные замки.

Санжар Атажан – дознаватель второго отдела полиции управления полиции г.Петропавловска:

 

— Сотрудниками второго отдела полиции за совершение серии краж путем взлома замка из частных домов, задержан ранее неоднократно судимый житель города Петропавловска, 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 188 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Всего с начала года на территории второго отдела полиции совершено более 30 квартирных краж. Более 150 — в регионе.

Абай Альжанов

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