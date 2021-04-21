Онлайн -брифинг прошел в департаменте полиции СКО

Деятельность подразделений полиции по защите женщин от насилия. Этой теме стражи порядка посвятили очередной онлайн-брифинг, который прошёл в прямом эфире соцсетей. Говорили спикеры и о наиболее часто совершаемых преступлениях в регионе.

Получасовой прямой эфир начали с информации об итогах оперативно-служебной деятельности за неделю. Полицейские зарегистрировали 232 уголовных правонарушения, 90% из которых раскрыли. С помощью системы видеонаблюдения выявили 303 административных и 6 уголовных правонарушений. Кроме того, на дорогах области произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек травмированы. А еще полицейские задержали 16 нетрезвых водителей.

Сергей Погосский — заместитель начальника Штаба ДП СКО:

— С наступлением весеннего периода участились кражи велосипедов — это один из сезонных видов преступлений. Поэтому хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы были более бдительными, чтобы не оставляли велосипеды, самокаты в подъездах, на улице, на лестничных площадках. Необходимо пользоваться противоугонными замками.



Алгоритм действий при бытовом насилии, статистика, контакты. Говорили здесь и о работе по защите женщин от насилия. За три месяца количество зарегистрированных уголовных правонарушений, совершенных в отношении женщин, снизилось на 15,6%, на 83,3% — в сфере быта. С начала года к административной ответственности по этой линии привлекли 560 правонарушителей. В отношении семейных дебоширов вынесли 853 защитных предписания. Полицейские напомнили об ответственности за данный вид преступлений и правонарушений, а также продиктовали контакты, куда можно обращаться за помощью и консультациями. В подразделении по защите женщин от насилия действует номер в мессенджере WhatsApp 8-708-432-45-61, а также информационно-разъяснительный канал в Telegram «Между нами говоря».

Асия Абжанова — старший инспектор УМПС ДП СКО (Если Вы стали жертвой бытового насилия, то просим:

— Вас обращаться на круглосуточный оперативный канал «102», либо по телефонам доверия непосредственно в группу по защите женщин от насилия: 39-48-56; 61-25-30. Также работает телефон доверия Кризисного центра общественного объединения «Центр поддержки женщин»: 8 (7152) 46-13-26. Вам будет оказана как психологическая помощь, так и юридическая.



С начала года по звонкам, поступившим на телефоны доверия, специалисты оказали оказано 44 консультации, привлекли к административной ответственности 42 человека.

Абай Альжанов