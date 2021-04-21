10 тысяч га гречихи засеют в этом году в СКО

10 тысяч га гречихи засеют в СКО. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Такой объём закроет потребность региона в этой культуре. Всего же на полях области под посев пойдут 4,3 млн га площадей. Аграрии региона сейчас готовятся к кампании.

В СК снег с бОльшей части полей уже сошёл, а после прошлогодней засухи земля жадно впитывает влагу. 86 мм в метровом слое. Влагообеспеченность чуть выше средних многолетних показателей. Теперь перед земледельцами важная задача — влагу сохранить. Предстоит сделать её закрытие, при необходимости провести промежуточную обработку почвы, плюс к этому предпосевные мероприятия и борьба с сорняками.

Агрономы области рекомендуют посеять зерновые в период с 13 мая по 5 июня. На день раньше можно начать высаживать зернобобовые и мАсличные. Оптимальные сроки для картофеля с середины до конца мая.

Сроки сева в СКО в 2021 году:

с 13 мая по 5 июня — зерновые;

— с 12 по 28 мая — зернобобовые и масличные;

— с 15 по 31 мая — картофель.



Агрономия — наука тонкая, нюансов много. К примеру, площадь масличных — 950 тысяч га выбрана неслучайно. Эти культуры поглощают много питательных веществ, потому сеять на одном поле нужно не чаще чем раз в пять лет. Только 22% земель займут масличкой. А всего же посевная площадь этого года — 4,3 млн га. Почти 3 из которых отвели под зерновые и зернобобовые. Картофель разместят на 32 тысячах га, овощи — на 6. Социально значимую гречиху аграрии вырастят на 10 тысячах га.

Катран Карманов, руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— По сравнению с прошлым годом больше в 2,5 раза. В прошлом году 4,2 тысяч га было. В этом году порядка 10. Гречиха — очень капризная культура. Требует очень плодородной земли, требует хорошего ухода и минеральных удобрений. К сожалению, на гречиху в мире даже не придумали гербициды в борьбе против сорняков.



Поэтому необходимо тщательно и кропотливо готовить почву. Но, это в общем-то ко всем культурам относится. Агротехнология — залог богатого урожая. Засуха прошлого года доказала — на удобрениях лучше не экономить. В этом году на полях области внесут 160 тысяч тонн минеральных удобрений.

Катран Карманов, руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— На сегодня уже заключены договоры на 127 тысяч тонн, это 79% от запланированного. 113 тысяч тонн уже оплачено. Это 71%. А 50 тысяч уже отгружены непосредственно сельхозтоваропроизводителям. Это 31%.Сельхозтоваропроизводители сменами обеспечены в полном объёме. 479 тысяч тонн всех культур.

Парк сельхозтехники в этом году пополнили 742 единицы. Они обошлись в 11,5 млрд тенге. Всего же на посев выйдут 13 тысяч тракторов, 15 тысяч сеялок и 1200 высокопроизводительных комплексов.

Айгерим Мукашева