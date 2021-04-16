Токаев поручил оптимизировать расходы и доходы бюджета

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21:48 16 Апреля 2021

В ходе совещания в Правительстве представили прогнозы социально-экономического развития и предложения по уточнению республиканского бюджета на текущий год с учетом ситуации в мировой экономике, тенденций на товарных рынках и предварительных итогов I квартала 2021 года. В частности, реальный рост ВВП в текущем году прогнозируется на уровне чуть больше 3%. Уровень инфляции сохранен в коридоре от 4 до 6%. Ожидается рост как доходной, так и расходной части бюджета. Дополнительные средства направят на развитие автомобильных дорог, реализацию проекта «Ауыл — ел бесiгi», поддержку субъектов предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях экономики, реализацию «Дорожной карты занятости», развитие агропромышленного комплекса. Дополнительные расходы на борьбу с пандемией пойдут на выплату надбавок медработникам и оплату медицинских услуг. Кроме того, запланированы средства на обеспечение жильем военнослужащих, противопаводковые мероприятия, строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения. По итогам обсуждения главой государства даны поручения по оптимизации расходов и повышению доходов бюджета, совершенствованию системы государственных закупок, развитию инфраструктуры и цифровизации.

 

 

 

Айгерим Мукашева

 

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