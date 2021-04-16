В областной библиотеке им. Сабита Муканова прошли дебаты среди школьников и студентов

Правоохранительные органы

21:32 16 Апреля 2021

Для учащегося СШ №17 Жана Мусаипова — это первые дебаты. Говорит, что пришел для того, чтобы открыть для себя новые возможности. Несмотря на сложность темы, надеется на хорошую игру.

Жан Мусаипов — СШКНВ №17:

— Основная тема дебатов — проблема наркомании. Мы будем дебатировать на эту тему. Я хочу рассказать лично свое мнение о том, что наркозависимость имеет очень пагубные последствия. Поэтому, с этим нужно бороться.

Организаторы дебатов пытаются вовлечь молодежь в общественную жизнь. В частности, заинтересовать идеями самоуправления, когда все члены общества, принимают участие в решении социальных проблем, а еще, здесь обсуждали вопросы формирования антинаркотического иммунитета.

Жандос Басыбаев — начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Почему мы пришли сегодня на дебаты? Мы хотим увидеть и услышать из уст молодежи как они видят профилактику, то есть поставить эту проблему перед ними. Сейчас всем известно, все виды наркотиков замещают синтетикой. Она в основном нацелена на молодежь. Мы делаем выводы, что у нас идут молодые люди, начиная от 20-25 лет.

В зале восемь команд. Из них четыре — представляют школьники, остальные — студенты. Дебаты пройдут в два этапа. На каждый из них дается ровно час.

По итогу дебатов победителей наградят кубком и дипломами 1,2 и 3 степеней. Напомним, если вы столкнулись с фактами нарокопреступности, позвоните по номеру телефона, указанному на экране.

 

+7 707 500 9665

Алишер Ашимов

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